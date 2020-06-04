Рекордный подъем: сразу три украинца хорошо заработали на футболе

В Parimatch сообщили о крупных выплатах игрокам, которые угадали результат матча Премьер-лиги "Шахтер" — "Динамо". Матч стал самым громким спортивным событием в Украине после карантина и ожидаемо привлек внимание болельщиков. А для троих из них игра оказалась особенно удачной. Счастливчики из разных городов выиграли шестизначные суммы: IVAN Z** — 720 233 грн, VLADIMIR P** — 510 000 грн и ANTON O** — 301 430 грн.

Несмотря на огромные суммы выплат, в Parimatch подтвердили, что игрокам уже зачислили средства на счет. В компании также сообщили, что все игроки регулярно совершает ставки на футбол, в частности УПЛ. Крупные ставки герои прошлых выходных делают нечасто, но здесь, видимо, шестое чувство подсказало сделать правильный выбор. Фамилии клиентов в компании не разглашают, соблюдая закон о безопасности личных данных.

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Ставки на спорт уже давно стали неизменным спутником крупнейших спортивных событий. После возобновления соревнований игроки с двойной энергией бросились играть. Социологические исследования показывают, что украинцы играют больше для удовольствия, чем для заработка. Так, один ходит в театр, а другой — "заряжает" на победу "Барселоны". Но сумма выигрыша по-прежнему является мерилом результата.

Спортивные соревнования возобновились в мае и всех нас ожидает не только жаркое лето, но и плотный осенний график игр, а, значит, у всех есть хорошая возможность разнообразить досуг и заработать на своих знаниях. К тому же, "Динамо" и "Шахтер" сыграют еще один раз в этом сезоне в начале июля. Этот матч станет отличной возможностью сделать ставку и выиграть крупную сумму.