Самые яркие музыкальные события июля: что не пропустить

7-9.07

HEDONISM FESTIVAL 2017

Труханов остров

Для тех, кому пяти дней Atlas Weekend показалось мало, есть хорошая новость — на выходных в Киеве пройдет новый фестиваль.На этот раз — посвященный музыкальному гедонизму.

Этому опен-эйру всего два года, и его пока нельзя назвать масштабным, однако уже сейчас организаторам удалось пригласить хороших зарубежных гостей — легенду электронной музыки из Берлина Westbam, исландских Kiasmos, французов Purple on Time и многих других. К тому же, в лайнапе присутствует мощный украинский десант: от Tik Tu и "Вагоновожатых" до Vagabond Specter и Ее.

8.07

L8 Park X Dastish Fantastish

L8 Park

23.00

Если у вас есть желание отлично провести время и натанцеваться на целую жизнь вперед, будьте уверены — сэты от идейного вдохновителя и основателя Dastish Fantastish, MC Dym, а также резидентов клуба, диджеев NewTone и Bykov, решат этот вопрос. Устоять будет невозможно.

14.07

Акустический концерт группы Sweet Lane

Old Fashioned Bar

20:00 — 22:00

Sweet Lane — это сочное сочетание инди, блюза, акустики и кантри. Все проекты записаны и сыграны лишь двумя людьми — музыкантами Артемом и Светланой. В этот вечер в Old Fashioned Bar этот талантливый дуэт представит свой новый альбом Satellite, состоящий из девяти искренних и нежных песен.

16.07

"Хамерман Знищує Віруси"

Бар "Хвильовий"

20.00-23.00

На концерте эксцентричных "Хамерман Знищує Віруси" вас ждет " флеш-рок и биометрическое безвиз-шоу". Что именно это будет — известно одним музыкантам.

17-18.07

"Димна Суміш" + The Gitas

Sentrum

20.00-22.00

Долгожданное возвращение Александра Чемерова и Ко. Бонусом к концерту "Димна Суміш" станет знакомство с творчеством новой группы Чемерова, — американского проекта The Gitas.

27.07

Концерт FOALS

Арт-завод Платформа

19.00-23.00

Впервые в Украине состоится концерт британских инди-рокеров Foals. На счету этих парней — 4 полноформатных альбома, один из которых стал самой успешной пластинкой года. Музыканты уже бывали в Украине — они снимали у нас клип на трек What Went Down на Троещине и Киевском водохранилище. После такого было бы даже странно не вернуться и наконец не подарить украинцам долгожданное шоу.