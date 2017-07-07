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Самые яркие музыкальные события июля: что не пропустить

07 июля 2017, 18:26
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На какие музыкальные фестивали и концерты в столице в июле стоит пойти

Самые яркие музыкальные события июля: что не пропустить | Культура | Дело Увеличить картинку

7-9.07
HEDONISM FESTIVAL 2017
Труханов остров

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Для тех, кому пяти дней Atlas Weekend показалось мало, есть хорошая новость — на выходных в Киеве пройдет новый фестиваль.На этот раз — посвященный музыкальному гедонизму.

Этому опен-эйру всего два года, и его пока нельзя назвать масштабным, однако уже сейчас организаторам удалось пригласить хороших зарубежных гостей — легенду электронной музыки из Берлина Westbam, исландских Kiasmos, французов Purple on Time и многих других. К тому же, в лайнапе присутствует мощный украинский десант: от Tik Tu и "Вагоновожатых" до Vagabond Specter и Ее.

HEDONISM FESTIVAL 2017

8.07
L8 Park X Dastish Fantastish

L8 Park

23.00

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Если у вас есть желание отлично провести время и натанцеваться на целую жизнь вперед, будьте уверены — сэты от идейного вдохновителя и основателя Dastish Fantastish, MC Dym, а также резидентов клуба, диджеев NewTone и Bykov, решат этот вопрос. Устоять будет невозможно.

L8 Park X Dastish Fantastish
14.07
Акустический концерт группы Sweet Lane

Old Fashioned Bar

20:0022:00

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Sweet Lane — это сочное сочетание инди, блюза, акустики и кантри. Все проекты записаны и сыграны лишь двумя людьми — музыкантами Артемом и Светланой. В этот вечер в Old Fashioned Bar этот талантливый дуэт представит свой новый альбом Satellite, состоящий из девяти искренних и нежных песен.

16.07
"Хамерман Знищує Віруси"

Бар "Хвильовий"

20.00-23.00

Старница в fbНа концерте эксцентричных "Хамерман Знищує Віруси" вас ждет " флеш-рок и биометрическое безвиз-шоу". Что именно это будет — известно одним музыкантам.

17-18.07
"Димна Суміш" + The Gitas

Sentrum

20.00-22.00

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Долгожданное возвращение Александра Чемерова и Ко. Бонусом к концерту "Димна Суміш" станет знакомство с творчеством новой группы Чемерова, — американского проекта The Gitas.

Димна Суміш

27.07
Концерт FOALS

Арт-завод Платформа

19.00-23.00

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Впервые в Украине состоится концерт британских инди-рокеров Foals. На счету этих парней — 4 полноформатных альбома, один из которых стал самой успешной пластинкой года. Музыканты уже бывали в Украине — они снимали у нас клип на трек What Went Down на Троещине и Киевском водохранилище. После такого было бы даже странно не вернуться и наконец не подарить украинцам долгожданное шоу.

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Теги: музыка

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Самые яркие музыкальные события июля: что не пропустить | Культура | Дело
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