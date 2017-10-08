Слушать подано: гастрольное меню зарубежных звезд в октябре-декабре
Слушать подано: гастрольное меню зарубежных звезд в октябре-декабре
08 октября 2017, 14:40
Финал гастрольного года обещает быть не менее насыщенным, чем жаркое музыкальное лето. Какие зарубежные исполнители приедут с концертами в Украину в ближайшие три месяца?
Brainstorm
21 октября
Киев, клуб Atlas
600-2000 грн
После успешного выступления на фестивале Atlas Weekend, команда Ренарса Кауперса даст первый за несколько лет сольный концерт в клубе Atlas в рамках масштабного тура "Между берегами". Споют как новые песни, так и лучшие хиты.
HVOB
28 октября
Киев, клуб Sentrum
540-750 грн
Первый концерт австрийских электрощиков HVOB в Киеве прошел очень удачно,потому не удивительно, что они приезжают снова. Группа представит альбом "Silk", который вышел в этом году. В рамках турне к дуэту присоединится гитарист популярной британской группы Mumford & Sons Уинстон Маршалл.
J.Bernardt
2 ноября
Киев, клуб Sentrum
380-560 грн
Йинте Депре, участник группы Balthazar, в рамках проекта J.Bernardt выпустил Last Days — получасовую пластинку на десять треков, которая значительно отличается от звучания его основной команды. Больше электроники, больше R&B и ритмичности — программа будет очень живой.
The Kooks
8 ноября
Киев, малый зал клуба Stereo Plaza
990-2000 грн
Люк Причард и его команда уже были в Киеве в 2012 году. Тогда они представляли альбом Junk Of The Heart. В этот раз программа Best Of основана на компиляции лучших треков из всех альбомов. В сет-листе композиция с Inside In/Inside Out и Konk — знаковых пластинок инди-рока нулевых.
Адам Гонтье
8 ноября
Киев, клуб Atlas
750-1700 грн
Бывший фронтмен Three Days Grace создал свой проект Saint Asonia, заметно утяжелил звучание и выпустил в 2015 году одноименный дебютный альбом, который неожиданно оказался коммерчески успешным. Теперь украинские фанаты Three Days Grace смогут услышать голос фронтмена группы, но в отрыве от основного состава. Сейчас Адам Гонтье работает над новыми песнями, которые представит в Киеве вместе с материалом из Saint Asonia и главными хитами TDG.
Бенджамин Клементайн
12 ноября
Киев, Октябрьский дворец
600-2000 грн
Бенджамин Клементайн приехал впервые в Киев в мае 2016-го, потом был концерт в Одессе, потом еще один киевский. Теперь Бенджамин начинает с Украины европейский тур в поддержку нового альбома I Tell A Fly, который вышел 29 сентября. Судя по уже представленным трекам, Клементайн не собирается повторять приемы дебютной работы At Least For Now и ищет для своей музыки более эмоциональные, актерские оттенки. Фестивальный тур британца этим летом был достаточно масштабным — хор и живой бэнд. В каком составе он выступит в осеннем Киеве пока неизвестно.
Hurts
23 ноября
Клуб, Stereo Plaza
990-5499 грн
Тео Хатчкрат и Адам Андерсон приедут с концертами в поддержку будущего альбома "Desire". В сет-листе — хиты с дебютного альбома Happiness, треки с Exile и Surrender, а также новые. Судя по синглам Beutiful Ones и Ready To Go слушателей ждет бодрый синти-поп.
LP
12 декабря
Киев, Дворец спорта
749-3499 грн
В июне Лору Перголицци в Киеве приняли на "ура". Декабрьский концерт во Дворце спорта станет финальным аккордом очередного европейского тура в поддержку альбома Lost On You. Вряд ли программа будет сильно отличаться от летнего шоу, но важно, что артист с мировой именем решил завершить гастроли дополнительным концертом в Украине.