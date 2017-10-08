Слушать подано: гастрольное меню зарубежных звезд в октябре-декабре

  08 октября 2017, 14:40
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Финал гастрольного года обещает быть не менее насыщенным, чем жаркое музыкальное лето. Какие зарубежные исполнители приедут с концертами в Украину в ближайшие три месяца?

Слушать подано: гастрольное меню зарубежных звезд в октябре-декабре | Культура | Дело Увеличить картинку

Brainstorm

21 октября

Киев, клуб Atlas

600-2000 грн

После успешного выступления на фестивале Atlas Weekend, команда Ренарса Кауперса даст первый за несколько лет сольный концерт в клубе Atlas в рамках масштабного тура "Между берегами". Споют как новые песни, так и лучшие хиты.

HVOB

28 октября

Киев, клуб Sentrum

540-750 грн

HVOB

Первый концерт австрийских электрощиков HVOB в Киеве прошел очень удачно,потому не удивительно, что они приезжают снова. Группа представит альбом "Silk", который вышел в этом году. В рамках турне к дуэту присоединится гитарист популярной британской группы Mumford & Sons Уинстон Маршалл.

J.Bernardt

2 ноября

Киев, клуб Sentrum

380-560 грн

Йинте Депре, участник группы Balthazar, в рамках проекта J.Bernardt выпустил Last Days — получасовую пластинку на десять треков, которая значительно отличается от звучания его основной команды. Больше электроники, больше R&B и ритмичности — программа будет очень живой.

The Kooks

8 ноября

Киев, малый зал клуба Stereo Plaza

990-2000 грн

Люк Причард и его команда уже были в Киеве в 2012 году. Тогда они представляли альбом Junk Of The Heart. В этот раз программа Best Of основана на компиляции лучших треков из всех альбомов. В сет-листе композиция с Inside In/Inside Out и Konk — знаковых пластинок инди-рока нулевых.

Адам Гонтье

8 ноября

Киев, клуб Atlas

750-1700 грн

Бывший фронтмен Three Days Grace создал свой проект Saint Asonia, заметно утяжелил звучание и выпустил в 2015 году одноименный дебютный альбом, который неожиданно оказался коммерчески успешным. Теперь украинские фанаты Three Days Grace смогут услышать голос фронтмена группы, но в отрыве от основного состава. Сейчас Адам Гонтье работает над новыми песнями, которые представит в Киеве вместе с материалом из Saint Asonia и главными хитами TDG.

Бенджамин Клементайн

12 ноября

Киев, Октябрьский дворец

600-2000 грн

Бенджамин Клементайн приехал впервые в Киев в мае 2016-го, потом был концерт в Одессе, потом еще один киевский. Теперь Бенджамин начинает с Украины европейский тур в поддержку нового альбома I Tell A Fly, который вышел 29 сентября. Судя по уже представленным трекам, Клементайн не собирается повторять приемы дебютной работы At Least For Now и ищет для своей музыки более эмоциональные, актерские оттенки. Фестивальный тур британца этим летом был достаточно масштабным — хор и живой бэнд. В каком составе он выступит в осеннем Киеве пока неизвестно.

Hurts

23 ноября

Клуб, Stereo Plaza

990-5499 грн

Тео Хатчкрат и Адам Андерсон приедут с концертами в поддержку будущего альбома "Desire". В сет-листе — хиты с дебютного альбома Happiness, треки с Exile и Surrender, а также новые. Судя по синглам Beutiful Ones и Ready To Go слушателей ждет бодрый синти-поп.

LP

12 декабря

Киев, Дворец спорта

749-3499 грн

лора перголицци

В июне Лору Перголицци в Киеве приняли на "ура". Декабрьский концерт во Дворце спорта станет финальным аккордом очередного европейского тура в поддержку альбома Lost On You. Вряд ли программа будет сильно отличаться от летнего шоу, но важно, что артист с мировой именем решил завершить гастроли дополнительным концертом в Украине.

По материалам karabas.live

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Теги: музыка , культура

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