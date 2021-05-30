Lifestyle 1 час назад

Проект о стерилизации животных "Останови холостяка" обыграл в ролике популярное телешоу

"Останови холостяка" — социальный проект, который запустило в Украине гуманистическое движение UAnimals с целью повысить культуру стерилизации кошек и собак. Для привлечения внимания к проблеме бездомных животных выбрали игровую форму

Кадр из ролика "Останови холостяка" Кадр из ролика "Останови холостяка"
Кадр из ролика "Останови холостяка"

"Останови холостяка" — социальный проект, который запустило в Украине гуманистическое движение UAnimals. Его цель — повысить культуру стерилизации как бездомных кошек и собак, так и домашних, которых хозяева отпускают гулять на улицу.

Привлечь внимание к проблеме бездомных животных, число которых в Украине растет, решили с помощью ролика, в котром обыгрывается популярное телевизионное шоу "Холостяк".

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По словам основателя UAnimals Александра Тодорчука, в Украине много стереотипов о стерилизации, и прямо говорить о необходимости этой процедуры — не выход, поэтому выбрали такую легкую игровую форму.

Так команда проекта решила популяризировать единственный гуманный метод регулирования численности бездомных животных и призвать украинцев стерилизовать своих кошек и собак, а также помогать со стерилизацией животных-бомжей. 

Также в рамках проекта готовиться к публикации серия историй, разрушающих мифы о стерилизации, героями которых стали кошки и собаки.

Украина входит в десятку стран, в которых наибольшее количество бездомных собак и кошек в мире. Чтобы остановить рост их количества, необходимо стерилизовать 80% бездомных животных, отмечают зоозащитники. 

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