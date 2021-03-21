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вчера, 20:45

Том Йорк записал ремикс на "Creep" для фэшн-показа коллекции японского бренда Undercover

Для японского фэшн-шоу фронтмен Radiohead Том Йорк записал ремикс на "Creep", замедлив оригинальную версию трека. Это отлично вписалось в эмоциональную атмосферу показа Джуна Такахаши

Том Йорк. Фото: Radiohead/Instagram Том Йорк. Фото: Radiohead/Instagram
Том Йорк. Фото: Radiohead/Instagram

Фронтмен Radiohead Том Йорк записал ремикс на хит "Creep", который принес группе славу в 1992 году. Он сделал это для показа осенней коллекции бренда Undercover, который прошел на Неделе моды в Токио.

Коллекция осень/зима-2021 японского дизайнера Джуна Такахаси называется "Creep Very", что созвучно названию культового трека Radiohead "Creep", аранжировка которого и прозвучала  на показе женской части коллекции.

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Для создания ремикса Йорк использовал старую акустическую версию композиции, которая выходила в качестве бисайда в Великобритании. Он замедлил оригинальную версию трека и наиграл поверх нее основной мотив на синтезаторе, пишет  Afisha.Daily. 

Фэшн-шоу можно посмотреть на youtube. В видео песня начинается на отметке 7:30.

Ремикс отлично вписался в показ Джуна Такахаши. Японский дизайнер уловил в композиции Creep не только формальную связь с его коллекцией, но и более глубокое родство.

"Речь идет о человеке, который немощен и слаб, но имеет поистине чистое сердце", — сказал Такахаши, подчеркнув, что хотел выразить сложное эмоциональное состояние общества, беспокойство, которое люди испытывают ежедневно, цитирует его  Vogue.

В своей новой коллекции Джуна Такахаши представил коллаборацию бренда Undercover с аниме-сериалом  1990-х Neon Genesis Evangelion о роботах-гуманоидах, защищающих постапокалиптический мир. Модели в кардиганно-пижамных гибридах блуждали по подиуму без обуви, в носках, опустив головы. Во второй части шоу модели выходили на подиум в туфлях на  платформе, а по их лицам текли хрустальные слезы. 

UndercoverОсенняя коллекция 2021 года бренда Undercover. Фото: www.instagram.com/undercover_lab

UndercoverОсенняя коллекция 2021 года бренда Undercover. Фото: www.instagram.com/undercover_lab

Undercover

Осенняя коллекция 2021 года бренда Undercover. Фото: www.instagram.com/undercover_lab

Undercover

Осенняя коллекция 2021 года бренда Undercover. Фото: www.instagram.com/undercover_lab

Undercover

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