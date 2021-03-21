Том Йорк записал ремикс на "Creep" для фэшн-показа коллекции японского бренда Undercover

Фронтмен Radiohead Том Йорк записал ремикс на хит "Creep", который принес группе славу в 1992 году. Он сделал это для показа осенней коллекции бренда Undercover, который прошел на Неделе моды в Токио.

Коллекция осень/зима-2021 японского дизайнера Джуна Такахаси называется "Creep Very", что созвучно названию культового трека Radiohead "Creep", аранжировка которого и прозвучала на показе женской части коллекции.

Для создания ремикса Йорк использовал старую акустическую версию композиции, которая выходила в качестве бисайда в Великобритании. Он замедлил оригинальную версию трека и наиграл поверх нее основной мотив на синтезаторе, пишет Afisha.Daily.

Фэшн-шоу можно посмотреть на youtube. В видео песня начинается на отметке 7:30.

Ремикс отлично вписался в показ Джуна Такахаши. Японский дизайнер уловил в композиции Creep не только формальную связь с его коллекцией, но и более глубокое родство.

"Речь идет о человеке, который немощен и слаб, но имеет поистине чистое сердце", — сказал Такахаши, подчеркнув, что хотел выразить сложное эмоциональное состояние общества, беспокойство, которое люди испытывают ежедневно, цитирует его Vogue.

В своей новой коллекции Джуна Такахаши представил коллаборацию бренда Undercover с аниме-сериалом 1990-х Neon Genesis Evangelion о роботах-гуманоидах, защищающих постапокалиптический мир. Модели в кардиганно-пижамных гибридах блуждали по подиуму без обуви, в носках, опустив головы. Во второй части шоу модели выходили на подиум в туфлях на платформе, а по их лицам текли хрустальные слезы.