"ТОП-100. Рейтинги найбільших" нагородив найкращих HR-директорів та роботодавців України

29 вересня відбувся HR Wisdom Summit, який організували бізнес/медіа бюро Ekonomika+, діловий портал delo.ua та журнал "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Під час заходу відбулася церемонія нагородження фіналістів рейтингів "Кращі HDR" та "Кращий бренд роботодавця" за версією журналу "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
У лонг-лист рейтингів "Кращий бренд роботодавця" та "Кращий HRD" увійшли майже 200 українських компаній та кадрових управлінців. Фіналістів кожного рейтингу визначали експерти з національних та міжнародних рекрутингових агенцій. Повний рейтинг та його методологія будуть опубліковані у найближчому номері журналу "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Експерти оцінювали кандидатів за наступними критеріями:
· Авторитет керівника у професійній та експертній спільноті.
· Вплив HRD на формування корпоративної культури, офісної екосистеми та на рівень комунікації. Впровадження вагомих проєктів з рекрутингу, утримання та мотивації персоналу.
· Реалізація стратегії формування бренда роботодавця.
· Реалізація інноваційних HR-проєктів та їх вплив на корпоративну економіку.
· Застосування HR-технологій у компанії (автоматизація, гейміфікація HR-процесів тощо).
За версією журналу "ТОП-100. Рейтинги найбільших" свої нагороди як "Кращий бренд роботодавця" та "Кращий HR-директор" отримали такі компанії та кадрові управлінці:
— ДТЕК та Олена Семич, директорка з персоналу, соціального розвитку та екології;
— "Київстар" та Оксана Олійник, директорка з управління персоналом і розвитку організації;
— "Метінвест" та Володимир Равинський, директор з комунікацій;
— "Астарта" та Світлана Мозгова, директорка департаменту по роботі з персоналом, корпоративного партнерства та комунікацій;
— "Кернел" та Наталя Кульчицька, HRD;
— "Фармак" та Людмила Коваль, керівниця відділу навчання та розвитку;
— агропромисловий холдинг МХП та Андрій Булах, заступник голови правління, директор департаменту з організаційної ефективності та управління персоналом;
— "Нова пошта" та Ніна Масюк, HR-директорка;
— АТБ та Тетяна Погребова, заступниця регіонального директора Київського регіону;
— РГК та Костянтин Єрофтєєв, керівник HR департаменту;
— "Тедіс Україна" та Ірина Івасюк, директорка департаменту по роботі з персоналом;
— 1+1 та Ольга Мусійко, HR-директорка;
— "Континентал Фармерз Груп" та Ірина Романенко, директорка з персоналу компанії;
— "Медіа Група Україна" та Євген Бондаренко, HR-директор;
— Intellias та Роман Гапачило, VP, Talent Management;
— StarLightMedia та Катерина Надточій, директорка департаменту корпоративних комунікацій;
— WOG та Іванна Бараник, HR-директорка;
— Eldorado та Наталія Віннікова, HR-директорка;
— Techiia та Тетяна Волошина, HRBP;
— Moneyveo та Вікторія Золотаревська, Chief Human Resources Officers;
— "Датагруп" та Сергій Береснєв, директор по роботі з персоналом;
— Brocard та Тетяна Кононенко, HR-директорка;
— Parimatch Tech та Ольга Щербина, керівниця центру HR-експертиз, та Ольга Сафіна, PR, Employer Brand Manager;
— Ciklum та Ольга Куракса, віцепрезидентка з управління талантами;
— "PepsiCo Україна" та Аліна Матковська, керiвниця корпоративних комунiкацiй;
— "Servier Україна" та Ольга Шилова, HRD;
— Philip Morris Ukraine та Емель Мордо директор відділу People&Culture компанії Філіп Морріс в Україні, Вірменії, Грузії та Молдові;
— "Mars Україна" та Наталя Шквиря, директорка з персоналу;
— Carlsberg Ukraine та Ірина Било, менеджерка з персоналу;
— "Прогрестех-Україна" та Максим Гладський, заступник директора по роботі з персоналом;
— Imperial Tobacco в Україні та Анна Добринець, директорка з персоналу;
— Yasno та Людмила Єропкіна, директорка з персоналу;
— "Данон" та Ірина Ситнікова, директорка з персоналу.
Генеральним партнером заходу стала "Медіа Група Україна" — найбільший медіахолдинг країни, який об’єднує телеканали, супутникове та інтернет-телебачення, новинну платформу та видавничий бізнес. Усі активи холдингу — лідери у своєму сегменті.
Бізнес/медіа бюро Ekonomika+ дякує партнерам заходу:
Головному партнеру "Медіа Група Україна"
Технологічному партнеру FAVBET
Приймаючому партнеру DTEK Academy
HR-партнеру robota.ua
Продуктовому партнеру PepsiCo
Чайному партнеру "СОЛОМІЯ"
Партнеру кава-пауз "КИЇВ ХЛІБ"
Партнеру ланчу "ФудМама"
Партнеру сирних делікатесів PRO CHEESE
Сервісу оренди павербанків Power Now
Горілчаному бренду Nemiroff
Оператору власної мережі преміальних Led-екранів у Києві XVision
А також медіапартнерам:
Телеканалу "Перший діловий"
"Апостроф ТV"
"5 каналу",
"33 каналу"
Журналу "Мері Клер Україна"
ТРК "Україна"
Порталу "ПОСТФАКТУМ"
Інтернет-виданню Comments.ua
Інтернет-виданню Marketer.ua
Інтернет-порталу PaySpace Magazine
Сайту "ТАК ХОЧУ"
СОЦПОРТАЛу
Сайту Liga.net