"ТОП-100. Рейтинги найбільших" нагородив найкращих HR-директорів та роботодавців України

29 вересня відбувся HR Wisdom Summit, який організували бізнес/медіа бюро Ekonomika+, діловий портал delo.ua та журнал "ТОП-100. Рейтинги найбільших".

Під час заходу відбулася церемонія нагородження фіналістів рейтингів "Кращі HDR" та "Кращий бренд роботодавця" за версією журналу "ТОП-100. Рейтинги найбільших".

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У лонг-лист рейтингів "Кращий бренд роботодавця" та "Кращий HRD" увійшли майже 200 українських компаній та кадрових управлінців. Фіналістів кожного рейтингу визначали експерти з національних та міжнародних рекрутингових агенцій. Повний рейтинг та його методологія будуть опубліковані у найближчому номері журналу "ТОП-100. Рейтинги найбільших".

Експерти оцінювали кандидатів за наступними критеріями:

· Авторитет керівника у професійній та експертній спільноті.

· Вплив HRD на формування корпоративної культури, офісної екосистеми та на рівень комунікації. Впровадження вагомих проєктів з рекрутингу, утримання та мотивації персоналу.

· Реалізація стратегії формування бренда роботодавця.

· Реалізація інноваційних HR-проєктів та їх вплив на корпоративну економіку.

· Застосування HR-технологій у компанії (автоматизація, гейміфікація HR-процесів тощо).

За версією журналу "ТОП-100. Рейтинги найбільших" свої нагороди як "Кращий бренд роботодавця" та "Кращий HR-директор" отримали такі компанії та кадрові управлінці:

— ДТЕК та Олена Семич, директорка з персоналу, соціального розвитку та екології;

— "Київстар" та Оксана Олійник, директорка з управління персоналом і розвитку організації;

— "Метінвест" та Володимир Равинський, директор з комунікацій;

— "Астарта" та Світлана Мозгова, директорка департаменту по роботі з персоналом, корпоративного партнерства та комунікацій;

— "Кернел" та Наталя Кульчицька, HRD;

— "Фармак" та Людмила Коваль, керівниця відділу навчання та розвитку;

— агропромисловий холдинг МХП та Андрій Булах, заступник голови правління, директор департаменту з організаційної ефективності та управління персоналом;

— "Нова пошта" та Ніна Масюк, HR-директорка;

— АТБ та Тетяна Погребова, заступниця регіонального директора Київського регіону;

— РГК та Костянтин Єрофтєєв, керівник HR департаменту;

— "Тедіс Україна" та Ірина Івасюк, директорка департаменту по роботі з персоналом;

— 1+1 та Ольга Мусійко, HR-директорка;

— "Континентал Фармерз Груп" та Ірина Романенко, директорка з персоналу компанії;

— "Медіа Група Україна" та Євген Бондаренко, HR-директор;

— Intellias та Роман Гапачило, VP, Talent Management;

— StarLightMedia та Катерина Надточій, директорка департаменту корпоративних комунікацій;

— WOG та Іванна Бараник, HR-директорка;

— Eldorado та Наталія Віннікова, HR-директорка;

— Techiia та Тетяна Волошина, HRBP;

— Moneyveo та Вікторія Золотаревська, Chief Human Resources Officers;

— "Датагруп" та Сергій Береснєв, директор по роботі з персоналом;

— Brocard та Тетяна Кононенко, HR-директорка;

— Parimatch Tech та Ольга Щербина, керівниця центру HR-експертиз, та Ольга Сафіна, PR, Employer Brand Manager;

— Ciklum та Ольга Куракса, віцепрезидентка з управління талантами;

— "PepsiCo Україна" та Аліна Матковська, керiвниця корпоративних комунiкацiй;

— "Servier Україна" та Ольга Шилова, HRD;

— Philip Morris Ukraine та Емель Мордо директор відділу People&Culture компанії Філіп Морріс в Україні, Вірменії, Грузії та Молдові;

— "Mars Україна" та Наталя Шквиря, директорка з персоналу;

— Carlsberg Ukraine та Ірина Било, менеджерка з персоналу;

— "Прогрестех-Україна" та Максим Гладський, заступник директора по роботі з персоналом;

— Imperial Tobacco в Україні та Анна Добринець, директорка з персоналу;

— Yasno та Людмила Єропкіна, директорка з персоналу;

— "Данон" та Ірина Ситнікова, директорка з персоналу.

Генеральним партнером заходу стала "Медіа Група Україна" — найбільший медіахолдинг країни, який об’єднує телеканали, супутникове та інтернет-телебачення, новинну платформу та видавничий бізнес. Усі активи холдингу — лідери у своєму сегменті.

Бізнес/медіа бюро Ekonomika+ дякує партнерам заходу:

Головному партнеру "Медіа Група Україна"

Технологічному партнеру FAVBET

Приймаючому партнеру DTEK Academy

HR-партнеру robota.ua

Продуктовому партнеру PepsiCo

Чайному партнеру "СОЛОМІЯ"

Партнеру кава-пауз "КИЇВ ХЛІБ"

Партнеру ланчу "ФудМама"

Партнеру сирних делікатесів PRO CHEESE

Сервісу оренди павербанків Power Now

Горілчаному бренду Nemiroff

Оператору власної мережі преміальних Led-екранів у Києві XVision

А також медіапартнерам:

Телеканалу "Перший діловий"

"Апостроф ТV"

"5 каналу",

"33 каналу"

Журналу "Мері Клер Україна"

ТРК "Україна"

Порталу "ПОСТФАКТУМ"

Інтернет-виданню Comments.ua

Інтернет-виданню Marketer.ua

Інтернет-порталу PaySpace Magazine

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