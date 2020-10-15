Lifestyle 50 минут назад

Три команды украинских дизайнеров представят страну на Dutch Design Week

Крупнейший дизайн-форум в Северной Европе в этом году состоится онлайн

Три команды украинских дизайнеров представят страну на Dutch Design Week Три команды украинских дизайнеров представят страну на Dutch Design Week

Три команды украинских дизайнеров примут участие в Нидерландской неделе дизайна — крупнейшем дизайн-форуме в Северной Европе, который состоится с 17 по 25 октября

Об это говорится в сообщении фонда K.Fund.

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Эти три коллектива завоевали право участия в конкурсе в рамках международного проекта European Design Upgrade, который реализуется в партнерстве фонда K.Fund, общественной организации GoLocal и инновационно-технологических хабов Brussels Creative в Бельгии и Urban Mill в Финляндии.

"Во время серьезных глобальных изменений в мире и Европе участие Украины в роли лидера международного консорциума культурных институтов особенно важно. В процессе реализации проекта украинские дизайнеры и менторы обменялись огромным количеством идей с финскими и бельгийскими партнерами и обогатили друг друга бесценным опытом", — комментирует вице-президент K.Fund, концептуальный лидер European Design Upgrade Елена Добророднева.

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"Проект European Design Upgrade показал устойчивость нашего креативного сектора. Нас часто называют будущим двигателем европейской экономики. И я думаю, что вызовы, связанные с Covid-19, увеличат значимость этой роли. Во время пандемии наша программа перешла в гибридный формат — и в результате мы получили много новых и вдохновляющих идей. А кросс-культурные команды сделали проекты более креативными и мультидисциплинарными, — отмечает Ален Орье, соучредитель кластера творческой экономики Brussels Creative.

Участию украинских дизайнеров в Dutch Design Week предшествовали лекционная программа, хакатоны, разработка прототипов и конкурсный отбор, по которому из 37 претендентов отобрали три команды-победителя. Все проекты имеют социальную направленность и являются реакцией на острые общественные проблемы.

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