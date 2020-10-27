У Києві обговорять ключові проблеми функціонування держпідприємств

У четвер, 29 жовтня в Києві відбудеться експертна зустріч на якій фахівці обговорять ключові проблеми функціонування держпідприємств.

Організатором заходу виступає Інститут демократії та розвитку "PolitA".

Державні підприємства є невід’ємною складовою національної економіки, вони відображають державний курс та визначають пріоритетні напрямки в економіці.

Комунальні підприємства відрізняються призначенням, місією та стратегічними цілями з точки зору реалізації національних інтересів та максимізації соціального ефекту.

Всього в Україні понад 3800 державних підприємств. На жаль, більшість з них є збитковими. Тому їхня кількість щороку зменшується.

Наприклад, тільки за 2019 рік кількість державних підприємств знизилася майже на 2%. Але все ж таки шлях тотальної приватизації стратегічних підприємств не є виходом з даної ситуації.

Фахівці зазначають — потрібно виокремити ключові проблеми управління та взаємодії з центральною владою, і розробити відповідну стратегію реформування.

Зокрема, обговорення стосуватиметься таких питань:

Особливості діяльності підприємств, що займаються громадськими (оборонна галузь та громадські парки) та суспільно корисними (охорона здоров’я та освіта) видами діяльності та їх фінансування з податків;

Покращення трудових відносин, особливо у стратегічно важливих секторах економіки;

Роль державних підприємств в обмеженні контролю приватних та іноземних власників над національною економікою;

Державну підтримку підтримку особливо важливих для економіки галузей та, зокрема, збереження робочих місць;

Підтримку за допомогою комунальних підприємств нових галузей та галузей, що динамічно розвиваються.

Модератором обговорення виступить голова інституту демократії та розвитку "PolitA" Катерина Одарченко

Серед учасників обговорення:

Демченко Сергій, народний депутат України, член фракції "Слуга народу"

Мезенцева Марія, народний депутат України, член фракції "Слуга народу"

Камельчук Юрій ( народний депутат України, член фракції "Слуга народу"

Жмеренецький Олексій ( народний депутат України, член фракції "Слуга народу"

Костильов Олександр, директор компанії ECO-SUN

Олександр Потімков, радник з питань взаємодії з органами влади, співзасновник Київського товариства українсько-угорської дружби, віце –президент Всеукраїнської асоціації фахівців оцінки, президент українського об’єднання саморегульованих організацій оцінювачів, член Громадської ради ФДМУ

Юлія Комарова-політичний консультант, керуючий партнер Консалтингової групи concept GR

Валентин Якушик, доктор політичних наук, політичний експерт

Захід пройде у форматі доповідей та дискусій за участі кращих експертів у сфері державного регулювання державних підприємств та представників влади, а також комунальних підприємств. До участі у заході запрошуємо представників ЗМІ.

Місце та час проведення заходу: 29 жовтня 2020 року o 10.00 в будівлі УНІАН, вул. Хрещатик,4

Реєстрація для учасників: https://forms.gle/9AEthCfktevQ9bDa6

Реєстрація для представників ЗМІ: https://forms.gle/y3PfmcUNaFGMbJ7Q7