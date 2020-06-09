Lifestyle 50 минут назад

Украинский бренд одежды FINCH представил свой новый продукт — сандалии-трансформеры (ФОТО)

Практически все элементы сандалий можно настроить под свой тип стопы, заменить цвета и добавить или обновить, используя составные элементы более новых моделей

Украинский бренд одежды FINCH представил свой новый продукт — сандалии-трансформеры (ФОТО) Украинский бренд одежды FINCH представил свой новый продукт — сандалии-трансформеры (ФОТО)

Украинский бренд FINCH запустил новый проект: хай-тек сандалии Outfield, которые, как заявили дизайнеры бренда, трансформируют представление об украинском продукте. 

Outfield представляют собой конструктор: практически все элементы сандалий можно настроить под свой тип стопы, заменить цвета и добавить или обновить, используя составные элементы более новых моделей, а новые съемные конструкции в дальнейшем можно будет докупить.

Кратко и по делу в Telegram

Дизайнер Катерина Бякова сообщила на своей странице в социальной сети Facebook о запуске нового интернет-магазина outfield.com.ua и о том, что команда FINCH будет представлять интересы новой марки на международном рынке, займется развитием ритейла и маркетингом в новом проекте.

 

Идея и дизайн сандалий принадлежат Александру Голубу, талантливому украинскому обувному мастеру, закройщику, автору одной из визитных карточек FINCH — минималистичных сандалий через палец, специально для которых дизайнеры создают японские носки таби.

В новых сандалиях Outfield Александр реализует все наработки за эти годы, делая пары более адаптивными и удобными. На создание одной пары уходит несколько дней, каждая собирается вручную из итальянского и японского сырья. 

"Теперь, когда мы все привыкли ходить пешком больше, возможно, нам нужна хорошая пара летней обуви", — шутят FINCH.

Цена сандалий Outfield на данный момент колеблется в пределах 3700 — 5400 грн. Бренд предоставляет гарантию в 1 год: в течение этого периода можно рассчитывать на бесплатный ремонт купленной пары. 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Что делать, если вы попали в скандал: как действовать и о чем стоит помнить "до"
Что делать, если вы попали в скандал: как действовать и о чем стоит помнить "до"
Певая "посткарантинная" выставка в Киеве — серия гравюр Дали "Озорные сны Пантагрюэля"
Певая "посткарантинная" выставка в Киеве — серия гравюр Дали "Озорные сны Пантагрюэля"
Лучшим фильмом "Чилдерн Кинфеста" зрители назвали украинскую ленту "Фокстер & Макс"
Лучшим фильмом "Чилдерн Кинфеста" зрители назвали украинскую ленту "Фокстер & Макс"
Загрузка...
Новое видео
МСБ vs коронакризис: лайфхаки от Аниты Соловей из Live.Here.Hotel и Алексея Самулева из Questoria.ua

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. К ослаблению карантина в Украине не готовы 10 регионов — Минздрав

  3. В Киеве закрываются все пиццерии Pizza Celentano

  4. Россия открывает границу несмотря на коронавирус

  5. Зеленский намерен законодательно закрепить обязанности первой леди

Загрузка...