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Дата публикации

Украинцам объяснили, какие доходы из-за границы нужно декларировать и сколько налогов платить

налоги
Получаете доходы из-за границы? Что нужно знать об их декларировании и налогообложении / Depositphotos

Украинцы, имеющие статус налоговых резидентов и получающие доходы за границей, должны задекларировать их в Украине и уплатить соответствующие налоги, если такие доходы не освобождены от налогообложения украинским законодательством или международными договорами.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

Какие доходы нужно декларировать  

В ведомстве отмечают, что облагаются налогом любые доходы, полученные резидентами от любой деятельности за пределами территории Украины, в частности:

  • дивиденды;
  • проценты;
  • роялти;
  • доход от аренды имущества за границей;
  • доход от продажи имущества за границей;
  • наследие и подарки;
  • выигрыши;
  • другие доходы, полученные за пределами Украины.
Фото 2 — Украинцам объяснили, какие доходы из-за границы нужно декларировать и сколько налогов платить

Такие доходы нужно включить в общий годовой налогооблагаемый доход и указать в налоговой декларации.

Сумма налогов

Налог на доходы физических лиц с иностранных доходов уплачивается по ставке 18%.

Для некоторых доходов действуют отдельные ставки. К примеру, дивиденды, начисленные нерезидентами, облагаются налогом по ставке 9%.

Также иностранные доходы физических лиц облагаются налогом военным сбором по ставке 5%.

Фото 3 — Украинцам объяснили, какие доходы из-за границы нужно декларировать и сколько налогов платить

Как избежать двойного налогообложения?

Если человек уже уплатил налог с иностранного дохода в другой стране, он может учесть эту сумму при расчете налогового обязательства в Украине.

Это возможно в случаях, предусмотренных международным договором Украины об избежании двойного налогообложения.  

Для этого при подаче годовой декларации требуется:

  • указать сумму налога, уплаченного за границей;
  • предоставить документ, подтверждающий уплату этого налога;
  • учесть положения соответствующего международного договора Украины.
Фото 4 — Украинцам объяснили, какие доходы из-за границы нужно декларировать и сколько налогов платить

В ГНС отмечают, что уплата налога в другой стране сама по себе не освобождает налогового резидента Украины от декларирования иностранного дохода.

В то же время уплаченный за границей налог может быть учтен в Украине в пределах, предусмотренных соответствующим международным договором.

Напомним, во время кампании декларирования доходов за 2025 год граждане по состоянию на 1 августа 2026 года подали 13,5 тыс. деклараций, в которых указали почти 22 млрд грн доходов, полученных из источников за пределами Украины.

Автор:
Светлана Манько

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