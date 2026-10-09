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Украинцам объяснили, какие доходы из-за границы нужно декларировать и сколько налогов платить
Украинцы, имеющие статус налоговых резидентов и получающие доходы за границей, должны задекларировать их в Украине и уплатить соответствующие налоги, если такие доходы не освобождены от налогообложения украинским законодательством или международными договорами.
Как пишет Dilo, об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.
Какие доходы нужно декларировать
В ведомстве отмечают, что облагаются налогом любые доходы, полученные резидентами от любой деятельности за пределами территории Украины, в частности:
- дивиденды;
- проценты;
- роялти;
- доход от аренды имущества за границей;
- доход от продажи имущества за границей;
- наследие и подарки;
- выигрыши;
- другие доходы, полученные за пределами Украины.
Такие доходы нужно включить в общий годовой налогооблагаемый доход и указать в налоговой декларации.
Сумма налогов
Налог на доходы физических лиц с иностранных доходов уплачивается по ставке 18%.
Для некоторых доходов действуют отдельные ставки. К примеру, дивиденды, начисленные нерезидентами, облагаются налогом по ставке 9%.
Также иностранные доходы физических лиц облагаются налогом военным сбором по ставке 5%.
Как избежать двойного налогообложения?
Если человек уже уплатил налог с иностранного дохода в другой стране, он может учесть эту сумму при расчете налогового обязательства в Украине.
Это возможно в случаях, предусмотренных международным договором Украины об избежании двойного налогообложения.
Для этого при подаче годовой декларации требуется:
- указать сумму налога, уплаченного за границей;
- предоставить документ, подтверждающий уплату этого налога;
- учесть положения соответствующего международного договора Украины.
В ГНС отмечают, что уплата налога в другой стране сама по себе не освобождает налогового резидента Украины от декларирования иностранного дохода.
В то же время уплаченный за границей налог может быть учтен в Украине в пределах, предусмотренных соответствующим международным договором.
Напомним, во время кампании декларирования доходов за 2025 год граждане по состоянию на 1 августа 2026 года подали 13,5 тыс. деклараций, в которых указали почти 22 млрд грн доходов, полученных из источников за пределами Украины.