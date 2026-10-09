Украинцам объяснили, какие доходы из-за границы нужно декларировать и сколько налогов платить

Украинцы, имеющие статус налоговых резидентов и получающие доходы за границей, должны задекларировать их в Украине и уплатить соответствующие налоги, если такие доходы не освобождены от налогообложения украинским законодательством или международными договорами.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

Какие доходы нужно декларировать

В ведомстве отмечают, что облагаются налогом любые доходы, полученные резидентами от любой деятельности за пределами территории Украины, в частности:

дивиденды;

проценты;

роялти;

доход от аренды имущества за границей;

доход от продажи имущества за границей;

наследие и подарки;

выигрыши;

другие доходы, полученные за пределами Украины.

Такие доходы нужно включить в общий годовой налогооблагаемый доход и указать в налоговой декларации.

Сумма налогов

Налог на доходы физических лиц с иностранных доходов уплачивается по ставке 18%.

Для некоторых доходов действуют отдельные ставки. К примеру, дивиденды, начисленные нерезидентами, облагаются налогом по ставке 9%.

Также иностранные доходы физических лиц облагаются налогом военным сбором по ставке 5%.

Как избежать двойного налогообложения?

Если человек уже уплатил налог с иностранного дохода в другой стране, он может учесть эту сумму при расчете налогового обязательства в Украине.

Это возможно в случаях, предусмотренных международным договором Украины об избежании двойного налогообложения.

Для этого при подаче годовой декларации требуется:

указать сумму налога, уплаченного за границей;

предоставить документ, подтверждающий уплату этого налога;

учесть положения соответствующего международного договора Украины.

В ГНС отмечают, что уплата налога в другой стране сама по себе не освобождает налогового резидента Украины от декларирования иностранного дохода.

В то же время уплаченный за границей налог может быть учтен в Украине в пределах, предусмотренных соответствующим международным договором.

Напомним, во время кампании декларирования доходов за 2025 год граждане по состоянию на 1 августа 2026 года подали 13,5 тыс. деклараций, в которых указали почти 22 млрд грн доходов, полученных из источников за пределами Украины.