Українцям пояснили, які доходи з-за кордону потрібно декларувати та скільки податків сплачувати

Українці, які мають статус податкових резидентів і отримують доходи за кордоном, мають задекларувати їх в Україні та сплатити відповідні податки, якщо такі доходи не звільнені від оподаткування українським законодавством або міжнародними договорами.

Як пише Dilo, про це повідомляє Державна податкова служба України.

Які доходи потрібно декларувати

У відомстві зауважують, що оподатковуються будь-які доходи, отримані резидентами від будь-якої діяльності за межами території України, зокрема:

дивіденди;

проценти;

роялті;

дохід від оренди майна за кордоном;

дохід від продажу майна за кордоном;

спадщина та подарунки;

виграші;

інші доходи, отримані за межами України.

Такі доходи потрібно включити до загального річного оподатковуваного доходу та зазначити у податковій декларації.

Сума податків

Податок на доходи фізичних осіб із іноземних доходів сплачується за ставкою 18 %.

Для деяких доходів діють окремі ставки. Наприклад, дивіденди, нараховані нерезидентами, оподатковуються за ставкою 9%.

Також іноземні доходи фізичних осіб оподатковуються військовим збором за ставкою 5%.

Як уникнути подвійного оподаткування?

Якщо людина вже сплатила податок з іноземного доходу в іншій країні, вона може врахувати цю суму під час розрахунку податкового зобов'язання в Україні.

Це можливо у випадках, передбачених міжнародним договором України про уникнення подвійного оподаткування.

Для цього під час подання річної декларації потрібно:

вказати суму податку, сплаченого за кордоном;

надати документ, який підтверджує сплату цього податку;

врахувати положення відповідного міжнародного договору України.

У ДПС наголошують, що сплата податку в іншій країні сама по собі не звільняє податкового резидента України від декларування іноземного доходу.

Водночас сплачений за кордоном податок може бути врахований в Україні в межах, передбачених відповідним міжнародним договором.

Нагадаємо, під час кампанії декларування доходів за 2025 рік громадяни станом на 1 серпня 2026 року подали 13,5 тис. декларацій, у яких вказали майже 22 млрд грн доходів, отриманих із джерел за межами України.