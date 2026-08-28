Українці задекларували майже 22 млрд грн іноземних доходів: як уникнути подвійного оподаткування

Під час кампанії декларування доходів за 2025 рік громадяни станом на 1 серпня 2026 року подали 13,5 тис. декларацій, у яких вказали майже 22 млрд грн доходів, отриманих із джерел за межами України.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Державної податкової служби.

Законодавство зобов'язує фізичних осіб – податкових резидентів України включати іноземні доходи (зарплату, виплати за роботи чи послуги, дивіденди, відсотки, роялті, спадщину, подарунки, виграші, прибуток від продажу майна чи інвестиційних активів) до загального річного оподатковуваного доходу та подавати декларацію про майновий стан і доходи.

Ставки оподаткування та соціальна допомога

Іноземні надходження оподатковуються за такими ставками:

ПДФО — 18%;

військовий збір — 5% (крім окремих випадків, передбачених Податковим кодексом).

Водночас грошова чи гуманітарна допомога, отримана українцями під тимчасовим захистом від іноземних урядів або благодійних організацій, не потребує декларування та оподаткування. Однак усі інші види отриманих за кордоном доходів необхідно вносити до декларації.

Механізм уникнення подвійного оподаткування

Україна має міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування з понад 70 країнами й здійснює обмін інформацією з 84 іноземними компетентними органами:

Зарахування податків: якщо це передбачено угодою, платник може зменшити суму зобов'язання з ПДФО на суму податку, сплаченого за кордоном. Для цього потрібно отримати від компетентного органу іноземної держави довідку про суму сплаченого податку та збору, а також базу або об'єкт оподаткування;

Підтвердження резидентства: у контролюючому органі можна отримати довідку-підтвердження статусу податкового резидента України для застосування положень міжнародних договорів;

Подання декларації: громадяни, зокрема ті, хто перебуває за кордоном, можуть подати документи в електронній формі через Електронний кабінет платника податків.

Нагадаємо, майже 88 тисяч українців задекларували право на податкову знижку. Громадяни подали документи та розраховують повернути з бюджету 582,5 млн грн.