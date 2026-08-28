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Украинцы задекларировали почти 22 млрд грн иностранных доходов: как избежать двойного налогообложения

Деньги
Украинцы задекларировали около 22 млрд грн иностранных доходов

В ходе кампании декларирования доходов за 2025 год граждане по состоянию на 1 августа 2026 года подали 13,5 тыс. деклараций, в которых указали почти 22 млрд грн доходов, полученных из источников за пределами Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы.

Законодательство обязывает физических лиц – налоговых резидентов Украины включать иностранные доходы (зарплату, выплаты за работы или услуги, дивиденды, проценты, роялти, наследство, подарки, выигрыши, прибыль от продажи имущества или инвестиционных активов) в общий годовой налогооблагаемый доход и подавать декларацию о имуществе.

Ставки налогообложения и социальная помощь

Иностранные поступления облагаются налогом по следующим ставкам:

  • НДФЛ - 18%;
  • военный сбор - 5% (кроме частных случаев, предусмотренных Налоговым кодексом).

В то же время, денежная или гуманитарная помощь, полученная украинцами под временной защитой от иностранных правительств или благотворительных организаций, не требует декларирования и налогообложения. Однако все остальные виды полученных за границей доходов необходимо вносить в декларацию.

Механизм избегания двойного налогообложения

Украина имеет международные договоры об избежании двойного налогообложения с более чем 70 странами и осуществляет обмен информацией с 84 иностранными компетентными органами:

  • Зачисление налогов: если это предусмотрено соглашением, плательщик может уменьшить сумму обязательства по НДФЛ на сумму налога, уплаченного за границей. Для этого следует получить от компетентного органа иностранного государства справку о сумме уплаченного налога и сбора, а также базу или объект налогообложения;
  • Подтверждение резидентства: в контролирующем органе можно получить справку-подтверждение статуса налогового резидента Украины для применения положений международных договоров;
  • Представление декларации: граждане, в том числе те, кто находится за границей, могут подать документы в электронной форме через электронный кабинет налогоплательщика.

Напомним, почти 88 тысяч украинцев задекларировали право на налоговую скидку. Граждане подали документы и рассчитывают вернуть из бюджета 582,5 млн. грн.

Автор:
Максим Кольц

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