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Украинцы задекларировали почти 22 млрд грн иностранных доходов: как избежать двойного налогообложения
В ходе кампании декларирования доходов за 2025 год граждане по состоянию на 1 августа 2026 года подали 13,5 тыс. деклараций, в которых указали почти 22 млрд грн доходов, полученных из источников за пределами Украины.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы.
Законодательство обязывает физических лиц – налоговых резидентов Украины включать иностранные доходы (зарплату, выплаты за работы или услуги, дивиденды, проценты, роялти, наследство, подарки, выигрыши, прибыль от продажи имущества или инвестиционных активов) в общий годовой налогооблагаемый доход и подавать декларацию о имуществе.
Ставки налогообложения и социальная помощь
Иностранные поступления облагаются налогом по следующим ставкам:
- НДФЛ - 18%;
- военный сбор - 5% (кроме частных случаев, предусмотренных Налоговым кодексом).
В то же время, денежная или гуманитарная помощь, полученная украинцами под временной защитой от иностранных правительств или благотворительных организаций, не требует декларирования и налогообложения. Однако все остальные виды полученных за границей доходов необходимо вносить в декларацию.
Механизм избегания двойного налогообложения
Украина имеет международные договоры об избежании двойного налогообложения с более чем 70 странами и осуществляет обмен информацией с 84 иностранными компетентными органами:
- Зачисление налогов: если это предусмотрено соглашением, плательщик может уменьшить сумму обязательства по НДФЛ на сумму налога, уплаченного за границей. Для этого следует получить от компетентного органа иностранного государства справку о сумме уплаченного налога и сбора, а также базу или объект налогообложения;
- Подтверждение резидентства: в контролирующем органе можно получить справку-подтверждение статуса налогового резидента Украины для применения положений международных договоров;
- Представление декларации: граждане, в том числе те, кто находится за границей, могут подать документы в электронной форме через электронный кабинет налогоплательщика.
Напомним, почти 88 тысяч украинцев задекларировали право на налоговую скидку. Граждане подали документы и рассчитывают вернуть из бюджета 582,5 млн. грн.