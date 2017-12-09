Умер Леонид Броневой

09 декабря 2017, 10:35
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Умер российский актер Леонид Броневой, родившийся в Киеве в 1928 году, живший в Москве и игравший в театре "Ленком". Самую широкую известность получил после роли Мюллера в "Семнадцати мгновеньях весны""

Умер Леонид Броневой | Культура | Дело Увеличить картинку

Леонид Броневой, российский актер театра и кино, скончался на 89-м году жизни. Об этом сообщается на сайте московского театра "Ленком", на сцене которого играл Броневой.

Леонид Броневой родился 17 декабря 1928 года в Киеве. Во время войны с семьей уехал в эвакуацию в Казахстан. В 1950 году он окончил Ташкентский театрально-художественный институт имени Островского, затем московскую Школу-студию им. Немировича-Данченко при МХАТ. Играл в грозненском, иркутском и воронежском драматических театрах. В 1961 году переехал в Москуву. Играл в спектаклях театра на Малой Бронной, а затем — "Ленкома".

Исполнил десятки ролей в кино — "Тот самый Мюнхгаузен", "Покровские ворота", "Формула любви". Широкую известность получил после исполнения роли Генриха Мюллера в телефильме "Семнадцать мгновений весны".

По материалам: Дело.UA
Раздел: >
Теги: театр , кино , культура , фильмы

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Умер Леонид Броневой | Культура | Дело
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