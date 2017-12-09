Умер Леонид Броневой

Леонид Броневой, российский актер театра и кино, скончался на 89-м году жизни. Об этом сообщается на сайте московского театра "Ленком", на сцене которого играл Броневой.

Леонид Броневой родился 17 декабря 1928 года в Киеве. Во время войны с семьей уехал в эвакуацию в Казахстан. В 1950 году он окончил Ташкентский театрально-художественный институт имени Островского, затем московскую Школу-студию им. Немировича-Данченко при МХАТ. Играл в грозненском, иркутском и воронежском драматических театрах. В 1961 году переехал в Москуву. Играл в спектаклях театра на Малой Бронной, а затем — "Ленкома".

Исполнил десятки ролей в кино — "Тот самый Мюнхгаузен", "Покровские ворота", "Формула любви". Широкую известность получил после исполнения роли Генриха Мюллера в телефильме "Семнадцать мгновений весны".