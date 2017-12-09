В Египте нашли две гробницы возрастом 3,5 тыс. лет

Две гробницы эпохи фараонов Древнего Египта, возведенные около 3,5 тыс. лет назад, открыты на западном берегу реки Нил близ современного города Луксор, расположенного на юге страны. О завершении первого этапа раскопок на этих исторических объектах объявил в субботу египетский министр по делам древностей Халед аль-Анани.

По его словам, открытые захоронения относятся ко времени правления в древнеегипетском государстве XVIII династии фараонов (1550-1292 гг. до н. э.), более известной как династия Тутмосидов. В одной из гробниц ученые обнаружили картуш (контур, в котором написано имя царя) с именем фараона Тутмоса I. Там же археологи нашли более сотни погребальных табличек с иероглифическими письменами, которые еще предстоит расшифровать.

В этом же захоронении находятся два узких коридора-колодца. В конце одного из них располагается погребальная комната, в которой была захоронена знатная египтянка по имени Изис-Неферт. Судя по конфигурации гробницы, эта женщина была матерью приближенного к правителю вельможи, для которого и возводилась эта гробница в годы правления Тутмоса I (1504-1492 гг. до н. э.).

Второе погребение, как считают специалисты, представляет значительно больший интерес, так как, в частности, на одной из его стен сохранились почти нетронутые временем многоцветные фрески. На них изображена сцена жертвоприношения с прорисованными до деталей атрибутами этой древней церемонии. Однако до сих пор эксперты не смогли определить, кому принадлежит эта гробница и когда она была построена.

Открытия сделаны в районе Дейр эль-Бахари, где располагается одна из наиболее известных в мире гробниц фараона-женщины Хатшепсут, также относящейся к XVIII династии правителей древнего Египта. Эту же династию Тутмосидов представляют все четыре фараона, носившие имя Тутмос, в том числе и один из самых могущественных правителей за всю историю Древнего Египта Тутмос III, а также фараон-реформатор Эхнатон и его сын от брака с эталоном женской красоты царицей Нефертити "золотой фараон" Тутанхамон.