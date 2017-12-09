В Египте нашли две гробницы возрастом 3,5 тыс. лет

09 декабря 2017, 17:35
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Две гробницы времен фараоновской династии Тутмосидов открыты в Верхнем Египте

В Египте нашли две гробницы возрастом 3,5 тыс. лет | Путешествия | Дело Увеличить картинку

Две гробницы эпохи фараонов Древнего Египта, возведенные около 3,5 тыс. лет назад, открыты на западном берегу реки Нил близ современного города Луксор, расположенного на юге страны. О завершении первого этапа раскопок на этих исторических объектах объявил в субботу египетский министр по делам древностей Халед аль-Анани.

По его словам, открытые захоронения относятся ко времени правления в древнеегипетском государстве XVIII династии фараонов (1550-1292 гг. до н. э.), более известной как династия Тутмосидов. В одной из гробниц ученые обнаружили картуш (контур, в котором написано имя царя) с именем фараона Тутмоса I. Там же археологи нашли более сотни погребальных табличек с иероглифическими письменами, которые еще предстоит расшифровать.

В этом же захоронении находятся два узких коридора-колодца. В конце одного из них располагается погребальная комната, в которой была захоронена знатная египтянка по имени Изис-Неферт. Судя по конфигурации гробницы, эта женщина была матерью приближенного к правителю вельможи, для которого и возводилась эта гробница в годы правления Тутмоса I (1504-1492 гг. до н. э.).

Второе погребение, как считают специалисты, представляет значительно больший интерес, так как, в частности, на одной из его стен сохранились почти нетронутые временем многоцветные фрески. На них изображена сцена жертвоприношения с прорисованными до деталей атрибутами этой древней церемонии. Однако до сих пор эксперты не смогли определить, кому принадлежит эта гробница и когда она была построена.

Открытия сделаны в районе Дейр эль-Бахари, где располагается одна из наиболее известных в мире гробниц фараона-женщины Хатшепсут, также относящейся к XVIII династии правителей древнего Египта. Эту же династию Тутмосидов представляют все четыре фараона, носившие имя Тутмос, в том числе и один из самых могущественных правителей за всю историю Древнего Египта Тутмос III, а также фараон-реформатор Эхнатон и его сын от брака с эталоном женской красоты царицей Нефертити "золотой фараон" Тутанхамон.

По материалам: ТАСС
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Теги: египет , наука

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В Египте нашли две гробницы возрастом 3,5 тыс. лет | Путешествия | Дело
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