Образование и карьера 50 минут назад

В ноябре в Киеве соберутся лучшие креативщики и проведут первый украинский воркшоп

Главная задача ивента — это создать за 2 дня свою креативную идею, чтобы после — воплотить в жизнь

В ноябре в Киеве соберутся лучшие креативщики и проведут первый украинский воркшоп В ноябре в Киеве соберутся лучшие креативщики и проведут первый украинский воркшоп

21-22 ноября в столичном КВЦ Парковый, состоится первый украинский воркшоп для профессионалов креативной индустрии и тех, кто хочет интегрировать в свою работу нестандартные решения — Ночь Новых Идей.

Главная задача ивента — это создать за 2 дня свою креативную идею, чтобы после — воплотить в жизнь! 

Кратко и по делу в Telegram

Кто спикеры? Это лидеры креативной индустрии СНГ, идеи которых знает каждый.

Александр Гудков — телеведущий, актёр, сценарист проекта "Вечерний Ургант". Автор идей для клипов: LOBODA, Филиппа Киркорова, Николая Баскова и многих других.

Олег Боднарчук — автор, режиссёр и продюсер с уникальным творческим опытом: более 5 000 постановок номеров с участием самых ярких звёзд шоу-бизнеса, десятки самых знаковых и рейтинговых телевизионных проектов: "Голос страны", "Танцы со звёздами", "Фабрика звёзд", "Один в один" и другие, сольные программы для топ-артистов шоу-бизнеса: Филипп Киркоров — "Другой", Ани Лорак — "Каролина", "DIVA", LOBODA — "SUPERSTARSHOW" и другие, постановка для шоу AMERICA GOT TALENT. 

Михаил Ясинский — продюсер, эксперт в области продюсирования и продвижения звезд шоу-бизнеса, владелец украинской компании Secret Service Entertainment Agency, лидера в области услуг для профессиональных артистов. Глава Профсоюза представителей музыкальной индустрии.

Владимир ЗавадюкРуководитель департамента Big Entertainment Shows 1 + 1 Media, креативный продюсер "Голос страны", "Голос дети", "Танцы со звездами", "Маскарад".

Ирина Горовая — CEO группы компаний MOZGI GROUP, соосновательница продюсерского центра MOZGI Entertainment, продюсер, бизнесвумен.

Андрей Шатырко — эксперт по продвижению в YouTube и TIK TOK, предприниматель, певец.

Спикеры первой ночи  5 спикеров, которые изменят ваш подход к креативу и на собственном примере покажут, как создаются грандиозные идеи.

Вторая ночь

Спикеры, которые дадут практические инструменты для реализации ваших задач, где вы сможете создавать, выполнять задания, работать в группах и индивидуально.

Главный идеолог и спикер форума

Мишель Сайкали

  • Ведущий мероприятий #top10kiev
  • Ведущий радио NRJ @nrjukraine
  • Автор и ведущий радиошоу "Ми-6"
  • Создатель проекта "Ночь новых идей"
  • Организатор марафона "ВЕДУЩИЙ НА 360", где приняло участие более 700 человек

"Наконец-то провести мост между бизнесом и творчеством, идеей и реализацией. И доказать, что креатив может быть успешным — в каждой сфере жизни. Наша основная цель — это написание идеи каждым участником, которую уже на следующий день они смогут воплотить", — уверен Мишель Сайкали.

Билеты и более детальная информация https://nni.com.ua/?utm_campaign=media 

Организатор: Melnykova Agency

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