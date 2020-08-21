Вертикальные концерты и турниры в Insta-сториз: о чем рассказали спикеры DGTL марафона

В минувшую среду, 19 августа 2020 года, СМО, СЕО, диджитал-эксперты из WOG, Raketa, 1+1 digital, Caparol и еще 12 топовых компаний поделились стратегиями адаптации к новой онлайн-реальности на онлайн-ивенте DGTL марафон.

Открыл DGTL марафон директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке "Киевстар" Константин Вечер.

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Он поделился лайфхаками компании по адаптации к онлайн. Для этого нужно:

• создать комфортные удаленные места для сотрудников;

• обеспечить коммуникацию с клиентами;

• искать новые подходы к традиционным задачам (облачные решения, Big Data);

• не бояться экспериментировать.

Также эксперт отметил изменения в поведении потребителей, вызванные карантином. Так, появилось больше взаимодействия онлайн (рост Zoom, Skype и других платформ онлайн-коммуникации), актуализировались цифровые каналы коммуникаций, онлайн-шопинг и бесконтактные платежи.

Директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке "Киевстар" Константин Вечер

О будущем ивент-индустрии и новых форматах мероприятий рассказал директор по развитию бизнеса Adsapience Олег Бертуш. По его словам, несмотря на популярность онлайн-ивентов на карантине, 40% аудитории не готовы платить за онлайн-мероприятия.

Среди тенденций в ивент-индустрии он отметил офлайн-ивенты с социальной дистанцией, сателлитные ивенты, стриминг и телемосты, симуляторы (попытки воссоздать офлайн-опыт в диджитале) и вертикальные мероприятия. По его прогнозам, после пандемии в Украине 70% мероприятий будут проходить вживую и 30% онлайн.

Директор по развитию бизнеса Adsapience Олег Бертуш

Head of Marketing Communications в Caparol Виктория Ковалева поделилась, как компании удалось расширить аудиторию во время карантина за счет коллабораций и как создать видеоконтент, который и обучает, и вдохновляет, и восхищает одновременно.

Она рассказала о кейсе "Дихай на повну": "Мы хотели не просто продавать материал, а взяли на себя просветительскую функцию. Потребитель уже готов заботиться о своем здоровье пониманием, в каком помещении он находится и работает. У нас была большая цель — сформировать культуру на рынке лакокрасочных материалов и присоединиться к тренду за здоровый образ жизни".

Чтобы добиться поставленных целей, Caparol задействовал:

• коллаборации. Компания собрала лидеров мнений в данной сфере (мастера, прорабы, домохозяйки, врачи, которые исследуют влияние на здоровье покрытий), поделилась с ними исследованиями и дала материалы на пробу;

• вирусные ролики (эмоциональный подход). В роликах компания показала, как ценит мастеров и заботится об их здоровье;

• образовательные семинары и вебинары. Один из таких проектов — "Мастер года" для специалистов;

• полезную информацию в медиа;

• рассылки;

• Telegram-бот.

Справа Head of Marketing Communications в Caparol Виктория Ковалева

Как использовать интегрированные каналы для управления рисками, формировать тренды через партнерства и промо, а главное, увеличить пользование дистанционными сервисами аудитории, которая уже digital-savvy, на примере компании Yasno поделилась Head of Marcom и PR Лилия Середа.

Она рассказала, что на карантине компания расширила количество каналов общения с клиентами, сделала упрощенную форму передачи показаний на сайте, создала чат-бот в Viber для показаний счетчика, которым уже пользуются 58 тысяч клиентов. Также Yasno участвует в образовательном сериале "Дія" и проекте Liga.net — о том, как оплачивать коммунальные услуги онлайн, и проекте #ШахрайГудбай от Нацбанка — о том, как безопасно проводить оплаты онлайн.

Об онлайн-активностях Intertop рассказала маркетинг-директор компании Лера Толочина. Так, перевод INTERTOP SHOPPING FEST в онлайн увеличил заказы в 10 раз, а первый в мире онлайн-турнир Insta-сториз получил 1 млн охвата. Сейчас доля мобильного трафика на сайте Intertop больше 80%.

В феврале Intertop вышел в Tik Tok и поставил цель — достичь 100 тысяч подписчиков за год. Сделать это у компании получилось в 4 раза быстрее: сейчас у Intertop 130 тысяч подписчиков и 45 млн просмотров!

Справа маркетинг-директор Intertop Лера Толочина

Разбавил серьезный контент об инструментах digital создатель Vintage Web Production Евгений Кудрявченко, выступив с профильным стендапом об иронии рынка, ритуальном копирайтинге, подрядчиках и брифах. Участникам, судя по комментариям в чате трансляции, такой формат понравился.

Digital-создатель Vintage Web Production Евгений Кудрявченко

Также на DGTL марафоне состоялась панельная дискуссия на тему "Креатив на карантине: как адаптировать рекламные кампании к digital-среде". В ней участвовали:

• Денис Келеберденко, креативный директор BBDO;

• Анна Носок, блогер и совладелица PR Agency Potolok;

• Владимир Кобец, креативный директор Digital Chain;

• Ирина Муштина, основательница и CEO CF.Digital.

Модератором панельной дискуссии выступил Александр Климашевский, диджитал-директор ekonomika+.

Ключевые инсайты:

Анна Носок:

• "В коммуникации мы старались вовлекать аудиторию и делали акцент на инфлюенс-маркетинге"

• "Если раньше упор был на милленииалов, то во время карантина количество иксов в соцсетях увеличилось, и нужно было расширить коммуникацию и на них"

Ирина Муштина:

• "Иногда лучше вызвать негативную эмоцию, чем оставить пользователя равнодушным".

• "Очень вырос мобильный трафик. Исходя из этого советовали делать акцент на мобильные каналы"

Денис Келеберденко:

• "Рекламы много не бывает. Никогда клиент не скажет: "Давайте сделаем рекламу, чтобы не переборщить". Наоборот, все говорят: "Давайте будем везде".

• "На карантине хорошо ценился юмор, выигрывали смешные ролики. Также в этот период катастрофически упала наружная реклама: не было смысла размещаться outdoor, и возросло внимание аудитории к ТВ".

Владимир Кобец:

• "Самоизоляция задала тренд на стримы: кто умел танцевать — танцевали дома, кто вел свадьбы — делал это в домашних условиях. Мы законектились с диджеями и устраивали диджей-сеты, интегрируя туда рекламу. Например, диджей играл сет, ему пришла доставка еды, он забрал, нативно показал в кадре — и получилась не вырванная из контекста реклама.Еще более резонным стал мобайл — видео должны быть вертикальными".

Чтобы как можно больше желающих смогли получить инструменты адаптации к digital-среде, организаторы запустили формат FREE, по которому участники переняли опыт специалистов из "Киевстар", Adsapiece, Caparol и 1+1 digital бесплатно.

Получить максимум практической информации участники смогли благодаря возможностям офлайн-ивента в онлайн-формате: максимальный эффект присутствия, нетворкинг в Telegram-чате, личные консультации спикеров.

Благодарим партнера DGTL марафона — онлайн-школу английского языка EnglishDom.