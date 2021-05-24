Lifestyle 10 минут назад

Визуальная наука: бренд SeLera представил новую коллекцию в стиле баухаус

Это простые формы, которые придают одежде функциональность и минимализм

PR-материал
SeLera
SeLera
SeLera
SeLera
SeLera
SeLera
SeLera
SeLera
SeLera
SeLera
SeLera
SeLera

Украинский бренд SeLera представил третью капсульную коллекцию в стиле баухаус для всех, кто не стесняется быть собой.

Капсула соединяет в себе эстетические границы нескольких стилей: архитектуры и кэжуал. В коллекции представлены костюмы, брюки, рубашки, комбинезон, платья и осенние легкие плащи.

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Новая коллекция SeLera в стиле баухаус — это простые формы, которые придают одежде функциональности, минимализм, любовь к геометрическим деталям и использование специального шрифта.

Бренд SeLera также использовал натуральную палитру цветов. Первая часть коллекции — коричневый, бежевый, рыжий и небесно-голубой. Вторая — в ахроматических тонах с присущей строгостью линий.

Много внимания основатель бренда SeLera Валерия Семчук уделила подбору тканей: коттон, шелк, шерсть и вискоза.

Основатель бренда Валерия также добавила: "В архитектуре нашелся мой источник вдохновения. Она впечатляет красотой простоты и выразительностью линий".

Валерия попыталась интегрировать науку в новую коллекцию.   

Напомним, бренд создан в августе 2020 года, в этом же году Валерия Семчук с командой участвовали в проекте Ukrainian New Fashion Days 2020 при поддержке Украинского культурного фонда.

Команда, которая работала над капсулой: Валерия Семчук — основатель бренда SeLera и идейный вдохновитель бренда, инфлюенсеры Виктория и Марина Киосе, грим Даша Медведева, фотограф Татьяна Бундзило.

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