Образование и карьера 20 минут назад

Во время четвертого LIGA HR BAR эксперты обудили диджитализацию профессии HRа в Украине

LIGA HR BAR собрал около 3000 зрителей, которые ознакомились с актуальными кейсами и действенными ІТ-решениями для эффективной работы кадровых служб украинских и международных компаний

Во время четвертого LIGA HR BAR эксперты обудили диджитализацию профессии HRа в Украине Во время четвертого LIGA HR BAR эксперты обудили диджитализацию профессии HRа в Украине

22 сентября компания ЛІГА:ЗАКОН инициировала проведение делового мероприятия в формате вечернего онлайн-бара для обсуждения вопроса автоматизации процессов и общей диджитализации украинского бизнеса. Мероприятие проводилось уже в четвертый раз, в данном случае гостями стали топовые HR-специалисты Украины.

LIGA HR BAR собрал около 3000 зрителей, которые ознакомились с актуальными кейсами и действенными ІТ-решениями для эффективной работы кадровых служб украинских и международных компаний. Во время онлайн-форума HR-управленцы поделились собственным опытом и инструментами, которые они используют со своими командами в период карантина.

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Спикерами LIGA HR BAR выступили:

  • Анна Саковец, Chief HR Officer ЛІГА:ЗАКОН;
  • Ольга Красина, HR Business Partner 4Service Group;
  • Анна Басюк, HRD Volia;
  • Татьяна Танина, HR Business Partner IT-компании Beetroot;
  • Елена Маслий-Шишова, HRD компании ІТ-Интегратор.

В рамках LIGA HR BAR собравшиеся обсудили стратегическую и операционную роль HR-специалистов в процессе диджитализации компании, тренды 2020 года и реальные потребности диджитал-инструментов этой профессии, а также обменялись практическим опытом.

Анна Саковец, Chief HR Officer ЛІГА:ЗАКОН, выразила общее мнение всех спикеров о том, что период карантина внес существенные изменения как в управление командами, так и бизнесом в целом. На примере системы информационно-аналитических продуктов для бизнеса LIGA360:HR она продемонстрировала, как автоматизировать работу команд и выявлять внешние риски и возможности. Спикер отметила, что больше нет необходимости использовать несколько программ для анализа, мониторинга, оценки рисков и коммуникации, ведь гораздо удобнее собрать все в одной системе, чем обсуждать различные рабочие вопросы в большом количестве чатов и мессенджеров.

Кроме того, Анна Саковец поделилась собственным кейсом о том, как она присоединилась к компании именно в период перехода на удаленный режим работы и сполна прочувствовала все плюсы и минусы управления дистанционными командами:

"Сегодня HR, как функция, претерпевает глубокую трансформацию. Переход к диджитализации выводит данную отрасль вообще на новый уровень менеджмента и стимулирует использовать новые диджитал-инструменты, чтобы быть эффективными. На удаленный режим работы наша компания перешла довольно быстро. Это касается как бизнеса в целом, так и HR-процессов. Фокус должен быть на том, чтобы инвестировать в простые, технологические продукты, которые в коротких форматах помогают людям получать новые знания, ведь основной навык настоящего — умение быстро учиться".

В общем, для гостей LIGA HR BAR карантин не стал препятствием в работе, а наоборот — новым вызовом. На примере своих компаний спикеры рассказали о разных ІТ-инструментах, которые ежедневно используют в работе HR: Cisco Webex, MS Teams, StreamYard, а также различных HRM- и CRM-системах.

Специально для этого онлайн-форума компания ЛІГА:ЗАКОН в партнерстве с 4Service Ukraine провели комплексное исследование с целью понимания реальной ситуации касательно внедрения digital HR-инструментов в украинских компаниях, а также выявления препятствий на пути диджитализации HR-процессов.

Ольга Красина, HR Business Partner 4Service Group, рассказала в прямом эфире об итогах исследования и озвучила ТОП-3 преимуществ HR-диджитализации:

  • аналитика HR-данных;
  • экономия времени работников HR-службы;
  • повышение производительности компании в целом.

Компания 4Service Group также выступила партнером HR-исследования, результаты которого были представлены спикером. Все показатели будут объявлены на пресс-брифинге в ближайшее время.

Запись трансляции LIGA HR BAR доступна по ссылкам на YouTube и Facebook.

Информационными партнерами мероприятия выступили:

  • деловое медиа DELO.ua;
  • спецпроект "ТОП-100. Рейтинги (HR)" от Ekonomika+.

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