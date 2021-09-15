Все змеи на Земле — это потомки горстки видов, выживших после астероида, — исследование

Все змеи на планете — потомки нескольких видов, которые пережили столкновение с гигантским астероидом, уничтожившим динозавров и спровоцировавшим массовое мел-палеогеновое вымирание около 66 млн лет назад. Небесное тело, вызвавшее появление кратера Чикшулуб на полуострове Юкатан, спровоцировало "созидательное разрушение", которое позволило змеям диверсифицироваться в новых нишах, которые ранее заполняли их конкуренты. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Nature Communications, сообщает Eurekalerts!

Современные змеи — это почти 4000 видов, однако, как выяснилось, разделение началось именно после падения астероида.

Ученые из Университета Бата и сотрудники из Бристоля, Кембриджа и Германии исследовали окаменелости и проанализировали генетические различия между современными змеями, чтобы реконструировать эволюцию этих пресмыкающихся.

Результаты исследований показали: всех живых змей можно отследить до нескольких видов, переживших катастрофу. По мнению авторов, способность змей укрываться под землей и обходиться без еды помогла им пережить последствия импакта. Затем исчезли конкуренты, включая меловых змей и динозавров, что позволило рептилиям занять новые ниши, места обитания и континенты.

Размножившись, змеи начали диверсифицироваться. Так появились гадюки, кобры, питоны и удавы. Все это разнообразие возникло лишь после исчезновения динозавров, именно тогда змеи изучили в качестве среды обитания море и деревья, а также обзавелись ядом.

"Это замечательно, потому что они не только выжили после вымирания, которое уничтожило так много других животных, но и в течение нескольких миллионов лет обновлялись, чтобы использовать по-новому свою среду обитания", — сказала ведущий автор и выпускница Бата доктор Кэтрин Кляйн, которая сейчас работает в Университете Фридриха Александра в Эрлангене-Нюрнберге (FAU) в Германии.

Интересно также, что предок живых змей, вероятно, родом из Южного полушария, и только после вымирания змеи распространились в Азию.

Доктор Ник Лонгрич из Центра эволюции Милнера в Университете Бата и автор-корреспондент сказал: "Наше исследование предполагает, что вымирание действовало как форма "созидательного разрушения" — уничтожая старые виды, оно позволяло выжившим эксплуатировать пробелы в экосистеме, экспериментировать с новым стилем жизни и средой обитания. Кажется, это общая черта эволюции — периоды сразу после крупных исчезновений, когда мы видим эволюцию в ее наиболее экспериментальной и инновационной форме. Уничтожение биоразнообразия приводит к появлению новых вещей и колонизации новых территорий. В конечном итоге жизнь становится еще более разнообразной, чем раньше".

Исследование также обнаружило доказательства второго крупного события диверсификации, произошедшего примерно в то время, когда мир перешел к холодному "ледниковому" климату, что привело к образованию полярных ледяных шапок и началу ледниковых периодов.

Ученые пришли к выводу, что паттерны, наблюдаемые у змей, намекают на ключевую роль катастроф в ускорении эволюционных изменений.





