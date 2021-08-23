Всеукраинский Совет гемблинга стал стратегическим партнером SBC Summit CIS

Всеукраинский Совет гемблинга (UGC) настроен сыграть ключевую роль в октябрьском мероприятии SBC Summit CIS, представленном Parimatch, — совершенно новой офлайн-конференции и выставке для индустрии букмекерства и азартных игр в странах СНГ и Восточной Европы.

Саммит состоится в рамках партнерства SBC и Sports Media Holding в Киевском международном конференц-центре "Парковый" в Украине 13-14 октября 2021 года.

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Всеукраинский Совет гемблинга стал стратегическим партнером мероприятия и сделает ценный вклад в раскрытие ключевых тем повестки дня, в том числе вопросы возможностей для операторов азартных игр в Украине, налогового регулирования и маркетинговых стратегий.

Когда в 2020 году был принят закон о легализации гемблинга в Украине, UGC стала мощным голосом в отрасли и важным каналом связи между лицензированными операторами и государством.

В ее состав входят такие операторы, как Parimatch, Pin-Up, Shangri La, Slots City, First Casino, Cosmolot, Volna 4444 и ряд профильных общественных объединений.

Антон Кучухидзе, председатель UGC, отметил: "Мы рады стать партнером мероприятия SBC Summit CIS, который обеспечит превосходную платформу, где беттинг-операторы и операторы казино смогут обмениваться идеями по ведению бизнеса в Украине.

"Мы также с нетерпением ждем встречи с представителями международной индустрии для того, чтобы перенять их опыт".

Расмус Соймарк, генеральный директор и основатель SBC, заметил: "Украина — один из самых интересных рынков с переходной экономикой в ​​мире и вызывает значительный интерес со стороны представителей международной индустрии. Возможности наземного и онлайн-секторов, а также потенциал страны стать центром гемблинга Восточной Европы станут ключевыми темами на западе SBC Summit CIS.

"Поэтому мы рады сотрудничать с Всеукраинским Советом гемблинга и пользоваться его опытом на местном рынке. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать участников UGC на мероприятии, которое состоится в октябре ".

В повестке дня конференции также будут представлены известные эксперты-спикеры, которые будут рассматривать возможности других рынков в регионе, поделятся мыслями о наиболее эффективных стратегии ответственного гемблинга и обсудят идеи использования новейших технологий для товаров игорной индустрии следующего поколения.

Делегаты в Киеве также будут иметь возможность впервые ознакомиться с рядом новейших отраслевых инноваций на выставке и насладиться программой вечерних мероприятий по нетворкинга в стильных локациях.

Для тех, кто не сможет приехать в Украину, будет транслироваться онлайн-версия мероприятия, обеспечит международной аудитории доступ к тому же самому качественного контента конференции.

На сайте SBC Summit CIS есть вся необходимая информация, в том числе о бронирование билетов на офлайн-мероприятие в Киеве.

Для более подробной информации о выставке и спонсорские пакеты, обращайтесь по адресу sales@sbcgaming.com.