Выдающийся итальянский тенор Витторио Григоло даст благотворительный мастер-класс в Киеве

28 февраля Украину впервые посетит выдающийся итальянский тенор Витторио Григол (Vittorio Grigolo) — одна из мировых звезд бельканто. Певец проведет авторский мастер-класс для талантливых студентов Национальной Музыкальной Академии Украины имени П. И. Чайковского: поможет им найти пути профессионального роста и продемонстрирует инновационные техники.

Начало мастер-класса в 13:00.

Место: Киев, ул. Архитектора Городецкого 1-3 / 11.

Вход — свободный.

Витторио Григоло

Итальянский тенор, творческий путь которого начинался от мальчика, поющего в церковном Хоре Сикстинской капеллы, до главного тенора известных мировых опер. В 13 лет он пел в оперном театре Рима на одной сцене с Лучано Паваротти.

Сейчас Витторио Григоло выступает с ведущими партиями французских и итальянских оперных произведений на сценах мировых оперных театров. Среди последних: "Травиата", "Богема", "Риголетто", "Элизир Д'Амур" L'elisir d'amore), "Лючия ди Ламмермур", "Фауст", "Ромео и Джульетта", "Манон", "Виконт Де Хоффман", "Вертер".

В репертуаре Витторио Григол — около 60 оперных теноровых партий, им записано восемь альбомов, некоторые из которых стали золотыми и платиновыми, в том числе его дебютный альбом "West Side Story", номинированный на премию Гремми 2008.

Партнерами певца по оперной сцене были знаменитые Пласидо Доминго, Кири Те Канава, Анна Нетребко, Анджела Георгиу, а также звезды поп- и рок-музыки Стинг, Бруно Марс, Брюс Спрингстин и другие.

Витторио Григол поддреживает молодые таланты во всем мире, проводя благотворительные мастер-классы.