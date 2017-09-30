Вышел второй сезон сериала "Оккупированные", где Россия захватывает Норвегию

  30 сентября 2017, 12:00
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В Норвегии 29 сентября показывают первые две серии второго сезона Okupert ("Оккупированные") — о том, как Россия при полной поддержке Евросоюза захватывает Норвегию. Первый сезон вышел в 2015-м, всего через год после присоединения Крыма к России

Вышел второй сезон сериала Увеличить картинку

Почему надо смотреть второй сезон сериала "Оккупированные", который начали показывать в Норвегии с 29 сентября? — А где еще увидишь, как Россия захватывает Норвегию?!, — пишет "Медуза" о самом дорогом шоу в истории Норвегии.

Первый сезон вышел в 2015-м, всего через год после присоединения Крыма к России, — так что не могло обойтись без резонанса.

У сериала очень необычный сюжет, а среди его продюсеров — Ю Несбе, автор детективов про Харри Холе и самый продаваемый норвежский писатель.

Сюжет таков. К власти в Норвегии пришла партия зеленых. Она решила отказаться от добычи нефти. Это не устраивает Евросоюз, который зависит от поставок из Норвегии. С санкции ЕС (Норвегия в него не входит) Россия вторгается в соседнюю страну и "мирно" принуждает норвежцев возобновить добычу. Ограниченный контингент остается на территории королевства.

Телешоу ставит перед зрителем содержательные нравственные вопросы. Можно ли совершать преступления против оккупантов? Нужно ли геройствовать и идти на бессмысленные жертвы?

Хотя первые наброски сценария были сделаны еще в 2008-м, невозможно думать о происходящем в сериале вне контекста украинского кризиса и войны в Сирии.

Еще до выхода первой части сериала о нем уже высказалось российское посольство в Норвегии: "Оккупированные" якобы "запугивают норвежских телезрителей несуществующей угрозой с Востока" и портят отношения между странами на фоне 70-летия победы во Второй мировой.

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Теги: фильмы , сериалы , норвегия , россия , оккупация крыма

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