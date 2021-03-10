WePlay Esports запускає у Києві новий університетський курс підготовки режисерів анімації 

В Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого стартує новий курс, де студентів навчатимуть затребуваній у світі професії режисера анімаційних фільмів.
Ініціатором курсу "Режисура анімаційного фільму" виступив бізнес — кіберспортивний медіахолдинг WePlay Esports, який входить в технологічний холдинг TECHIIA. Набір стартуватиме під час вступної кампанії 2021 року.
Протягом 4 років студенти вивчатимуть 3D графіку, режисуру та драматургію анімаційного фільму, акторську майстерність, медійні технології та основи монтажу. А також опанують game-дизайн, дизайн анімації, анімацію персонажів, роботу над мультфільмами, синематичними відеороликами й іншими аудіовізуальними творами.
Серед основних інструментів навчання — Unreal Engine від Epic Games, який використовують для створення 3D-графіки в режимі реального часу.
Професія режисера анімації користується попитом на ринку не тільки України, а й світу. Гостру потребу в спеціалістах відчувають компанії, які працюють у галузі кіберспорту. Саме тому ініціатором курсу виступила компанія WePlay Esports, на базі якої і відбуватимуться практичні заняття. У студії WePlay Esports практикуватимуть набуті знання із створення трансляцій міжнародних кіберспортивних турнірів.
Навчання режисерів анімації в такому форматі буде реалізовано в Україні вперше. Студенти отримають диплом бакалавра Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого.
Наймолодшим майстром курсу в історії університету стане Максим Білоногов, генеральний продюсер і Chief Visionary Officer медіахолдингу WePlay Esports.
Серед викладацького складу курсу будуть члени команди студії медіахолдингу WePlay Esports. Досвід і знання менторів курсу допоможуть студентам опанувати не лише теорію професії, а й здобути практичні навички роботи з анімацією.
Навчання відбуватиметься в офісі WePlay Esports на лівому березі Києва. Компанія забезпечить студентів необхідною технічною базою – комп'ютерами і необхідною периферією для роботи.
Про запуск курсу "Режисура анімаційного фільму" між WePlay Esports та Університетом підписано Меморандум. Умови вступу та відбору абітурієнтів навчальний заклад оголосить додатково.