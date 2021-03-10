Образование и карьера 1 час назад

WePlay Esports запускає у Києві новий університетський курс підготовки режисерів анімації 

Студенти вивчатимуть 3D-графіку, режисуру, драматургію анімаційного фільму, акторську майстерність, медійні технології та основи монтажу. А також game-дизайн, дизайн анімації, анімацію персонажів, роботу над мультфільмами, синематичними відеороликами

WePlay Esports запускає у Києві новий університетський курс підготовки режисерів анімації  WePlay Esports запускає у Києві новий університетський курс підготовки режисерів анімації 

В Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого стартує новий курс, де студентів навчатимуть затребуваній у світі професії режисера анімаційних фільмів.

Ініціатором курсу "Режисура анімаційного фільму" виступив бізнес — кіберспортивний медіахолдинг WePlay Esports, який входить в технологічний холдинг TECHIIA. Набір стартуватиме під час вступної кампанії 2021 року. 

Кратко и по делу в Telegram

Протягом 4 років студенти вивчатимуть 3D графіку, режисуру та драматургію анімаційного фільму, акторську майстерність, медійні технології та основи монтажу. А також опанують game-дизайн, дизайн анімації, анімацію персонажів, роботу над мультфільмами, синематичними відеороликами й іншими аудіовізуальними творами.

Серед основних інструментів навчання — Unreal Engine від Epic Games, який використовують для створення 3D-графіки в режимі реального часу. 

Професія режисера анімації користується попитом на ринку не тільки України, а й світу. Гостру потребу в спеціалістах відчувають компанії, які працюють у галузі кіберспорту. Саме тому ініціатором курсу виступила компанія WePlay Esports, на базі якої і відбуватимуться практичні заняття. У студії WePlay Esports практикуватимуть набуті знання із створення трансляцій міжнародних кіберспортивних турнірів.

Навчання режисерів анімації в такому форматі буде реалізовано в Україні вперше. Студенти отримають диплом бакалавра Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. 

Наймолодшим майстром курсу в історії університету стане Максим Білоногов, генеральний продюсер і Chief Visionary Officer медіахолдингу WePlay Esports.

Серед викладацького складу курсу будуть члени команди студії медіахолдингу WePlay Esports. Досвід і знання менторів курсу допоможуть студентам опанувати не лише теорію професії, а й здобути практичні навички роботи з анімацією. 

Максим Білоногов
Максим Білоногов генеральний продюсер і Chief Visionary Officer WePlay Esports.
«Світ стрімко розвивається. Основи режисури анімації, яким навчали раніше, потребують оновлення. Саме тому ми запропонували університету впровадити курс, на якому навчатимуть фахівців роботі з анімацією у digital-форматі. Отримані знання і досвід дуже затребувані сьогодні на ринку, тому випускникам буде досить просто знайти роботу і побудувати кар'єру. Найталановитішим ми як WePlay Esports плануємо запропонувати працевлаштування одразу після випуску, так випускники зможуть створювати кіберспортивні шоу на аренах WePlay Esports у Києві та Лос-Анджелесі»

Навчання відбуватиметься в офісі WePlay Esports на лівому березі Києва. Компанія забезпечить студентів необхідною технічною базою комп'ютерами і необхідною периферією для роботи. 

Ольга Равлюк-Голіцина
Ольга Равлюк-Голіцина директор Інституту екранних мистецтв при національному університеті.
«Реалізувати проект спільно із WePlay Esports – це для нас і новий досвід, і новий виклик. Ми зацікавлені, щоб випускники були актуальними на ринку праці. Робота театру, кіно і мистецькі проекти змінюються, а взаємодія із реальним бізнесом як із WePlay Esports – це можливість дати нашим студентам максимум знань, теоретичних і практичних. Сподіваємося, що цей курс започаткує постійну практику залучення потенційних роботодавців до створення навчальних програм і практики»

Про запуск курсу "Режисура анімаційного фільму" між WePlay Esports та Університетом підписано Меморандум. Умови вступу та відбору абітурієнтів навчальний заклад оголосить додатково.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Современные уроки английского онлайн: использование инноваций в образовательном процессе
Современные уроки английского онлайн: использование инноваций в образовательном процессе
Английский онлайн: насколько такой формат подходит для корпоративного обучения?
Английский онлайн: насколько такой формат подходит для корпоративного обучения?
Объем киберспортивного рынка увеличится почти на 15% и составит больше $1 млрд
Объем киберспортивного рынка увеличится почти на 15% и составит больше $1 млрд
Загрузка...
Новое видео
Курировать, а не управлять: как в Moneyveo ввели гибридную систему управления — Алена Андронникова

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Украине средняя пенсия вырастет до 7 тысяч грн — глава Минсоцполитики

  3. На гидроэлектростанциях Украины хотят построить солнечные батареи и аккумуляторы

  4. У Зеленского подготовили план мира на Донбассе, но в России "ничего об этом не знают"

  5. В многоэтажке Бердянска прогремел взрыв, погибли двое мужчин (ФОТО)

Ивент
На X-Ray Marketing Conference 2021 расскажут о новых трендах креативной индустрии
На X-Ray Marketing Conference 2021 расскажут о новых трендах креативной индустрии
На мероприятии спикеры поделятся опытом трансформации коммуникации в кризис, ребрендинга и увеличения лояльности аудитории через социальные проект
Загрузка...