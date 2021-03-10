WePlay Esports запускає у Києві новий університетський курс підготовки режисерів анімації 

В Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого стартує новий курс, де студентів навчатимуть затребуваній у світі професії режисера анімаційних фільмів.

Ініціатором курсу "Режисура анімаційного фільму" виступив бізнес — кіберспортивний медіахолдинг WePlay Esports, який входить в технологічний холдинг TECHIIA. Набір стартуватиме під час вступної кампанії 2021 року.

Протягом 4 років студенти вивчатимуть 3D графіку, режисуру та драматургію анімаційного фільму, акторську майстерність, медійні технології та основи монтажу. А також опанують game-дизайн, дизайн анімації, анімацію персонажів, роботу над мультфільмами, синематичними відеороликами й іншими аудіовізуальними творами.

Серед основних інструментів навчання — Unreal Engine від Epic Games, який використовують для створення 3D-графіки в режимі реального часу.

Професія режисера анімації користується попитом на ринку не тільки України, а й світу. Гостру потребу в спеціалістах відчувають компанії, які працюють у галузі кіберспорту. Саме тому ініціатором курсу виступила компанія WePlay Esports, на базі якої і відбуватимуться практичні заняття. У студії WePlay Esports практикуватимуть набуті знання із створення трансляцій міжнародних кіберспортивних турнірів.

Навчання режисерів анімації в такому форматі буде реалізовано в Україні вперше. Студенти отримають диплом бакалавра Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого.

Наймолодшим майстром курсу в історії університету стане Максим Білоногов, генеральний продюсер і Chief Visionary Officer медіахолдингу WePlay Esports.

Серед викладацького складу курсу будуть члени команди студії медіахолдингу WePlay Esports. Досвід і знання менторів курсу допоможуть студентам опанувати не лише теорію професії, а й здобути практичні навички роботи з анімацією.

Максим Білоногов генеральний продюсер і Chief Visionary Officer WePlay Esports. «Світ стрімко розвивається. Основи режисури анімації, яким навчали раніше, потребують оновлення. Саме тому ми запропонували університету впровадити курс, на якому навчатимуть фахівців роботі з анімацією у digital-форматі. Отримані знання і досвід дуже затребувані сьогодні на ринку, тому випускникам буде досить просто знайти роботу і побудувати кар'єру. Найталановитішим ми як WePlay Esports плануємо запропонувати працевлаштування одразу після випуску, так випускники зможуть створювати кіберспортивні шоу на аренах WePlay Esports у Києві та Лос-Анджелесі»

Навчання відбуватиметься в офісі WePlay Esports на лівому березі Києва. Компанія забезпечить студентів необхідною технічною базою – комп'ютерами і необхідною периферією для роботи.

Ольга Равлюк-Голіцина директор Інституту екранних мистецтв при національному університеті. «Реалізувати проект спільно із WePlay Esports – це для нас і новий досвід, і новий виклик. Ми зацікавлені, щоб випускники були актуальними на ринку праці. Робота театру, кіно і мистецькі проекти змінюються, а взаємодія із реальним бізнесом як із WePlay Esports – це можливість дати нашим студентам максимум знань, теоретичних і практичних. Сподіваємося, що цей курс започаткує постійну практику залучення потенційних роботодавців до створення навчальних програм і практики»

Про запуск курсу "Режисура анімаційного фільму" між WePlay Esports та Університетом підписано Меморандум. Умови вступу та відбору абітурієнтів навчальний заклад оголосить додатково.