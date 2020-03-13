Зеленский подписал закон о среднем образовании

Президент Владимир Зеленский подписал закон о полном общем среднем образовании, которое включает 3 модели имплементации языковых норм закона об образовании для национальных меньшинств. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента.

Согласно документу, первая модель предусматривает возможность преподавания на языке меньшинства всех предметов с 1-го по 11-й (12-й) класс наряду с украинским языком.

Эта модель будет действовать для нацменьшинств с уязвимыми языками, то есть тех, которые не имеют собственного государства для развития языковой терминологии, а также для тех, которые не живут в своей языковой среде.

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Вторая модель предусмотрена для нацменьшинств, язык которых относится к языкам Европейского Союза.

Так, с 1-го по 4-й класс обучение будет на языке нацменьшинства с изучением украинского языка, а с 5 класса — от 20% обучения на украинским языке с ежегодным увеличением его объема до не менее 40% в 9-м классе.

Для старшей школы предусмотрено не менее 60% объема обучения на украинском.

Третья модель — для нацменьшинств, материнский язык которых относится к одной из украинских языковых семей, а также проживающих преимущественно в своей языковой среде. К таким языкам относится русский.

Дети, которые будут учиться по этой модели, будут переходить на изучение предметов на украинском языке (не менее 80% времени) сразу после 5-го класса.

Среди прочего документ предусматривает, что количество учеников в классе (наполняемость класса) не может составлять менее 5 учеников и больше 24 учеников, получающих начальное образование; 30 учеников, получающих базовое или профильное среднее образование.

Также законопроект предусматривает выбор директоров школ на конкурсной основе и медицинскую подготовку учителей.

Документом также предусмотрено, что учителя, проработавшие 2 года, имеют право на прохождение сертификации и после получения соответствующего документа получать ежемесячно надбавку в размере 20% от оклада.