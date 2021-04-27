  • Главная
  • Вне офиса
1 час назад

Журнал "ТОП-100" нагородив переможців рейтингу "Лідери сталого бізнесу"

Номінантів оцінювало журі, що складалося з КСВ-експертів та членів редакційної колегії

Награждение ТОП-100
Награждение ТОП-100
Награждение ТОП-100
Награждение ТОП-100
Награждение ТОП-100
Награждение ТОП-100
Награждение ТОП-100
Награждение ТОП-100

22 квітня у межах Саміту сталого бізнесу відбулася церемонія нагородження переможців рейтингу "Лідери сталого розвитку" від журналу "ТОП-100. Рейтинги найбільших".

До безкоштовної онлайн-трансляції саміту та церемонії долучилося понад 10 тисяч глядачів. 

Кратко и по делу в Telegram

Номінантів оцінювало журі, що складалося з КСВ-експертів та членів редакційної колегії.

"В Україні стає дедалі більше компаній, які розуміють, що соціальні ініціативи — це не благодійність заради згадування у медіа. Такі проєкти створюють цілісні екосистеми, які забезпечують сталий розвиток суспільства і врешті самого бізнесу.

Учасники нашого рейтингу — це авангард українського соціально відповідального бізнесу, і я впевнений, що наступного року таких компаній буде більше", — наголосив Максим Біроваш, головний редактор "ТОП-100. Рейтинги найбільших" та продюсер Саміту сталого бізнесу. 

Нагороди отримали:

  • Холдинг UFuture та його засновник Василь Хмельницький;
  • "Київстар" та менеджерка з корпоративної соціальної відповідальності Олександра Півень;
  • "ТЕДІС" та керівниця проєкту "Творимо добро" Лариса Тищенко;
  • "Нова пошта" та керівник проєктів та програм з нематеріального виробництва відділу соціальних проєктів та КСВ Георгій Гарькуша;
  • StarLightMedia та директорка зі сталого розвитку Яна Гончаренко;
  • TECHIIA Holding;
  • "Брокард-Україна" та PR-директор компанії Катерина Гуленок;
  • "Данон Україна" та менеджерка з корпоративних комунікацій Катерина Глушаниця;
  • "Філіп Моріс Україна" та менеджерка з комунікацій Марія Попова;
  • "Астарта" та директорка департаменту роботи з персоналом, корпоративного партнерства та комунікацій Світлана Мозгова;
  • "Контінентал Фармерз Групп" та директорка департаменту комунікацій та соціальних проєктів Нонна Шмідік;
  • "EPAM Україна" та експертка КСВ-проєктів Азіза Хамідова;
  • Crédit Agricole та член правління, відповідальний за інновації та розвиток Стефан Фаллік;
  • "Electrolux Україна" та генеральна директорка Electrolux в Україні та країнах Кавказу Катерина Білобловська;
  • Академія ДТЕК та директорка з комунікацій Тетяна Шерман;
  • YASNO та директор з продажу та обслуговування клієнтів Євген Бушма;
  • "ІНТЕРПАЙП" та прес-секретар компанії Андрій Писаревський;
  • AVA Group та PR-менеджерка Гаяне Удовенко;
  • Група Нафтогаз та заступник генерального директора із земельних та соціальних питань АТ "Укргазвидобування", що входить в Групу Нафтогаз, В’ячеслав Чаус.

Чудовим доповненням церемонії став виступ українського композитора, піаніста-віртуоза Євгена Хмари.

Організатори дякують партнерам заходу: 

  • приймаючому партнеру — Академії ДТЕК; 
  • компанії Соломія; 
  • організатору кейтерингу — компанії "Сіль та Перець";
  • HR-партнеру — Work.ua.

"ТОП-100. Рейтинги найбільших"  діловий журнал, який спеціалізується на складанні незалежних рейтингів українського бізнесу. Основа рейтингів  опитування експертів та аналіз фінансових результатів компаній-учасниць. Кожен номер журналу складається з трьох основних блоків, об'єднаних єдиною концепцією.

Це головне видання для тих, хто ухвалює рішення і будує ефективні стратегії. Придбати випуск "ТОП-100. Рейтинги найбільших" можна на сайті kniga.biz.ua, у точках "Київпост", а також у готелях.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

"Дискуссия о "некомпетентности" НБУ связана с реакцией регулятора на нарушения" — Бевз
"Дискуссия о "некомпетентности" НБУ связана с реакцией регулятора на нарушения" — Бевз
Голова правління СГ "ТАС" Павло Царук: "Впевнено випереджаємо ринок!"
Голова правління СГ "ТАС" Павло Царук: "Впевнено випереджаємо ринок!"
"На нас чекає ера сталого підприємництва": найважливіші тези Саміту сталого бізнесу
"На нас чекає ера сталого підприємництва": найважливіші тези Саміту сталого бізнесу
Загрузка...
Новое видео
Саміт сталого бізнесу України

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Годовой тариф: "Нафтогаз" предложил свой газ 30 газсбытам для перепродажи населению

  3. В центре Киева мошенники отбирали у людей валюту под видом пунктов обмена (ВИДЕО)

  4. Програма "для вузького кола": хто отримує іпотеку під 7% і через що відмовляють в кредиті

  5. ЧП в Одессе: в жилом доме взорвался газ, под завалами оказались два человека

Ивент
"На нас чекає ера сталого підприємництва": найважливіші тези Саміту сталого бізнесу
"На нас чекає ера сталого підприємництва": найважливіші тези Саміту сталого бізнесу
Понад 10 тисяч глядачів дізналися, як будувати сталий бізнес та які для цього потрібні інструменти
Загрузка...