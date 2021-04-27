Журнал "ТОП-100" нагородив переможців рейтингу "Лідери сталого бізнесу"

22 квітня у межах Саміту сталого бізнесу відбулася церемонія нагородження переможців рейтингу "Лідери сталого розвитку" від журналу "ТОП-100. Рейтинги найбільших".

До безкоштовної онлайн-трансляції саміту та церемонії долучилося понад 10 тисяч глядачів.

Номінантів оцінювало журі, що складалося з КСВ-експертів та членів редакційної колегії.

"В Україні стає дедалі більше компаній, які розуміють, що соціальні ініціативи — це не благодійність заради згадування у медіа. Такі проєкти створюють цілісні екосистеми, які забезпечують сталий розвиток суспільства і врешті самого бізнесу.

Учасники нашого рейтингу — це авангард українського соціально відповідального бізнесу, і я впевнений, що наступного року таких компаній буде більше", — наголосив Максим Біроваш, головний редактор "ТОП-100. Рейтинги найбільших" та продюсер Саміту сталого бізнесу.

Нагороди отримали:

Холдинг UFuture та його засновник Василь Хмельницький;

"Київстар" та менеджерка з корпоративної соціальної відповідальності Олександра Півень;

"ТЕДІС" та керівниця проєкту "Творимо добро" Лариса Тищенко;

"Нова пошта" та керівник проєктів та програм з нематеріального виробництва відділу соціальних проєктів та КСВ Георгій Гарькуша;

StarLightMedia та директорка зі сталого розвитку Яна Гончаренко;

TECHIIA Holding;

"Брокард-Україна" та PR-директор компанії Катерина Гуленок;

"Данон Україна" та менеджерка з корпоративних комунікацій Катерина Глушаниця;

"Філіп Моріс Україна" та менеджерка з комунікацій Марія Попова;

"Астарта" та директорка департаменту роботи з персоналом, корпоративного партнерства та комунікацій Світлана Мозгова;

"Контінентал Фармерз Групп" та директорка департаменту комунікацій та соціальних проєктів Нонна Шмідік;

"EPAM Україна" та експертка КСВ-проєктів Азіза Хамідова;

Crédit Agricole та член правління, відповідальний за інновації та розвиток Стефан Фаллік;

"Electrolux Україна" та генеральна директорка Electrolux в Україні та країнах Кавказу Катерина Білобловська;

Академія ДТЕК та директорка з комунікацій Тетяна Шерман;

YASNO та директор з продажу та обслуговування клієнтів Євген Бушма;

"ІНТЕРПАЙП" та прес-секретар компанії Андрій Писаревський;

AVA Group та PR-менеджерка Гаяне Удовенко;

Група Нафтогаз та заступник генерального директора із земельних та соціальних питань АТ "Укргазвидобування", що входить в Групу Нафтогаз, В’ячеслав Чаус.

Чудовим доповненням церемонії став виступ українського композитора, піаніста-віртуоза Євгена Хмари.

Організатори дякують партнерам заходу:

приймаючому партнеру — Академії ДТЕК;

компанії Соломія;

організатору кейтерингу — компанії "Сіль та Перець";

HR-партнеру — Work.ua.

"ТОП-100. Рейтинги найбільших" — діловий журнал, який спеціалізується на складанні незалежних рейтингів українського бізнесу. Основа рейтингів — опитування експертів та аналіз фінансових результатів компаній-учасниць. Кожен номер журналу складається з трьох основних блоків, об'єднаних єдиною концепцією.

Це головне видання для тих, хто ухвалює рішення і будує ефективні стратегії. Придбати випуск "ТОП-100. Рейтинги найбільших" можна на сайті kniga.biz.ua, у точках "Київпост", а також у готелях.