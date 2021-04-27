Журнал "ТОП-100" нагородив переможців рейтингу "Лідери сталого бізнесу"

22 квітня у межах Саміту сталого бізнесу відбулася церемонія нагородження переможців рейтингу "Лідери сталого розвитку" від журналу "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
До безкоштовної онлайн-трансляції саміту та церемонії долучилося понад 10 тисяч глядачів.
Номінантів оцінювало журі, що складалося з КСВ-експертів та членів редакційної колегії.
"В Україні стає дедалі більше компаній, які розуміють, що соціальні ініціативи — це не благодійність заради згадування у медіа. Такі проєкти створюють цілісні екосистеми, які забезпечують сталий розвиток суспільства і врешті самого бізнесу.
Учасники нашого рейтингу — це авангард українського соціально відповідального бізнесу, і я впевнений, що наступного року таких компаній буде більше", — наголосив Максим Біроваш, головний редактор "ТОП-100. Рейтинги найбільших" та продюсер Саміту сталого бізнесу.
Нагороди отримали:
- Холдинг UFuture та його засновник Василь Хмельницький;
- "Київстар" та менеджерка з корпоративної соціальної відповідальності Олександра Півень;
- "ТЕДІС" та керівниця проєкту "Творимо добро" Лариса Тищенко;
- "Нова пошта" та керівник проєктів та програм з нематеріального виробництва відділу соціальних проєктів та КСВ Георгій Гарькуша;
- StarLightMedia та директорка зі сталого розвитку Яна Гончаренко;
- TECHIIA Holding;
- "Брокард-Україна" та PR-директор компанії Катерина Гуленок;
- "Данон Україна" та менеджерка з корпоративних комунікацій Катерина Глушаниця;
- "Філіп Моріс Україна" та менеджерка з комунікацій Марія Попова;
- "Астарта" та директорка департаменту роботи з персоналом, корпоративного партнерства та комунікацій Світлана Мозгова;
- "Контінентал Фармерз Групп" та директорка департаменту комунікацій та соціальних проєктів Нонна Шмідік;
- "EPAM Україна" та експертка КСВ-проєктів Азіза Хамідова;
- Crédit Agricole та член правління, відповідальний за інновації та розвиток Стефан Фаллік;
- "Electrolux Україна" та генеральна директорка Electrolux в Україні та країнах Кавказу Катерина Білобловська;
- Академія ДТЕК та директорка з комунікацій Тетяна Шерман;
- YASNO та директор з продажу та обслуговування клієнтів Євген Бушма;
- "ІНТЕРПАЙП" та прес-секретар компанії Андрій Писаревський;
- AVA Group та PR-менеджерка Гаяне Удовенко;
- Група Нафтогаз та заступник генерального директора із земельних та соціальних питань АТ "Укргазвидобування", що входить в Групу Нафтогаз, В’ячеслав Чаус.
Чудовим доповненням церемонії став виступ українського композитора, піаніста-віртуоза Євгена Хмари.
Організатори дякують партнерам заходу:
- приймаючому партнеру — Академії ДТЕК;
- компанії Соломія;
- організатору кейтерингу — компанії "Сіль та Перець";
- HR-партнеру — Work.ua.
"ТОП-100. Рейтинги найбільших" — діловий журнал, який спеціалізується на складанні незалежних рейтингів українського бізнесу. Основа рейтингів — опитування експертів та аналіз фінансових результатів компаній-учасниць. Кожен номер журналу складається з трьох основних блоків, об'єднаних єдиною концепцією.
Це головне видання для тих, хто ухвалює рішення і будує ефективні стратегії. Придбати випуск "ТОП-100. Рейтинги найбільших" можна на сайті kniga.biz.ua, у точках "Київпост", а також у готелях.