«Азов» сьогодні: як формується сучасна армія

«Азов»– символ стійкості, дисципліни та віри у власну державу. 11 років воїни виборюють свободу українського народу.

Як все починалось

Добровольчий батальйон «Азов» заснували у травні 2014 році. Перший результат бійці показали вже у червні. Разом із силами Нацгвардії та ЗСУ, азовці звільнили Маріуполь від проросійських сепаратистів.

«Азов» брав участь у боях за Мар’їнку, Іловайськ, Павлопіль і Широкине. У 2015 році батальйон стає окремим підрозділом Нацгвардії.

«Азов» сьогодні: які можливості надає бригада

Герої, які змінюють хід війни

На початку повномасштабного вторгнення «Азов» став на оборону Маріуполя. 86 днів азовці тримали місто. Вони продемонстрували мужність та відданість країні.

Попри втрати й полон, підрозділ зберіг боєздатність. Сьогодні бригада воює на найгарячіших напрямках – від Кремінського лісництва до околиць Торецька, де утримує лінію оборони та проводить контрнаступальні дії.

Цінності та традиції бригади

В основі «Азову» – побратимство, гідність і відповідальність перед Україною. Емблема бригади – символ «Ідея нації» на жовтому тлі. Це знак дії, віри та наступу. Священним символом вважається Хоругва – бойовий прапор, який уособлює честь і неперервність підрозділу.

Щороку азовці вшановують загиблих побратимів у нічній містерії осіннього рівнодення. Там лунають слова, які стали частиною їхнього кодексу: «Пам’ятаємо. Помстимося.»

Як стати частиною «Азову»

«Азов» – легендарний український підрозділ зі справжніми цінностями та традиціями

Хто може вступити

Рекрутинговий центр приймає заявки усіх, хто готовий служити й розвиватися. Вік – від 18 років. Кандидати проходять співбесіду, медичну комісію та базовий курс підготовки тривалістю до восьми тижнів. Навчання проводять досвідчені інструктори, що пройшли фронт.

Можливості для новобранців в Азові

Проєкт «Контракт 18-24». Програма для молоді, яка хоче спробувати себе у військовій справі. Контракт за програмою для оператора дронів триває 2 роки. Набір до бригади. На сайті «Азову» регулярно публікуються оголошення про набір. Є вакансії не лише у бойових, а й у тилових та медичних підрозділах. Вимоги до кандидатів. Розглядаються заявки як від людей з досвідом, так і без нього. Головне – бажання та мотивація.

Команда, яка не зупиняється

«Азов» – бригада, яка постійно у тонусі. Тут цінують ініціативу, аналітичне мислення й готовність діяти. Бригада будує військову культуру, в якій кожен – не гвинтик, а частина живої і гнучкої системи. На офіційному сайті azov.org.ua. можна дізнатися ще більше інформації про умови служби та актуальні вакансії. Стань частиною тих, хто змінює хід подій на фронті, вступивши в «Азов».