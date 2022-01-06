Что нужно взять с собой в поход зимой?

При подготовке к походу определитесь с его длительностью и маршрутом. Также посмотрите прогноз погоды.

Зимние походы дарят непередаваемые эмоции. Свежий морозный воздух, красиво сияющий на солнце снег, завораживающие горы, тихая и спокойная атмосфера — такое не забывается. Но чтобы приключение удалось на славу, к нему надо хорошо подготовиться и кроме теплой зимней одежды приобрести специальное туристическое снаряжение для зимнего похода.

Список снаряжения для зимнего похода

При подготовке к походу определитесь с его длительностью и маршрутом. Также посмотрите прогноз погоды на разных сайтах, возможно, в ближайшие дни будут сильные морозы или снег. Отталкиваясь от этого, будет проще определиться, как одеваться и что взять с собой в поход зимой.

Список основных вещей, которые надо брать в первую очередь:

Рюкзак . Для мужчин подойдет модель объемом 75-80 л, для женщин — 50-60 л. В рюкзак можно положить все основное снаряжение, чтобы оно не намокло в снегопад. Для похода с легким весом выбирайте модель с каркасом и натянутой сетчатой спинкой, для похода с большим весом — модель с плотной спинкой с мягкими подушками и внутренним металлическим каркасом. Для коротких вылазок и горных восхождений подойдет штурмовой рюкзак объемом 30-60 л. Спальный мешок . Обязательное снаряжение зимнего похода с ночевкой. Купить спальный мешок или взять напрокат — это уже решайте сами. Для подбора оптимальной модели учитывайте предполагаемую температуру воздуха. Для похода в сильный мороз или на большие высоты лучше подойдет теплый пуховый спальник. Если есть риск намочить его, тогда выбирайте синтетику — она быстрее сохнет, да и стоит дешевле. Термоизоляционный коврик . Каремат кладут под спальный мешок для "выравнивания" поверхности и лучшей теплоизоляции (чтобы не пускать к себе холод от земли). Для зимних походов чаще всего выбирают между самонадувающимся ковриком и продукцией американского бреда Thermarest. Первый вариант — легкий и компактный, быстро складывается и раскладывается, а второй обеспечивает хорошую теплоизоляцию. Бахилы . Обязательное туристическое снаряжение зимой, если намечается поход по заснеженной местности. Бахилы бывают разной высоты, но лучше всего брать максимально высокую модель, чтобы снег не попадал в ботинки.

Налобный фонарик . Зимой рано темнеет, плюс в зависимости от погоды может быть снежная вьюга или метель. В таких условиях обязательно нужен мощный фонарик, причем только налобный, чтобы руки всегда были свободны. Посуда и специальная еда . Из посуды обязательно должны быть термокружка, миска, ложка и складной туристический ножик. А для подкрепления сил подойдет готовая еда, например, консервы в реторт-упаковках.

Где все это приобрести?

Зная, что взять в поход зимой, остается решить только один вопрос — где купить всю необходимую экипировку. Лучше всего обращаться в специализированные магазины. Например, хороший выбор экипировки для зимних походов предлагается на сайте Alp. Здесь вы найдете все необходимое для туризма и экстремального отдыха: снаряжение, одежду, электронику и многое другое.