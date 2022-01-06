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Что нужно взять с собой в поход зимой?

Что нужно взять с собой в поход зимой?

При подготовке к походу определитесь с его длительностью и маршрутом. Также посмотрите прогноз погоды.

Зимние походы дарят непередаваемые эмоции. Свежий морозный воздух, красиво сияющий на солнце снег, завораживающие горы, тихая и спокойная атмосфера — такое не забывается. Но чтобы приключение удалось на славу, к нему надо хорошо подготовиться и кроме теплой зимней одежды приобрести специальное туристическое снаряжение для зимнего похода.

Список снаряжения для зимнего похода

При подготовке к походу определитесь с его длительностью и маршрутом. Также посмотрите прогноз погоды на разных сайтах, возможно, в ближайшие дни будут сильные морозы или снег. Отталкиваясь от этого, будет проще определиться, как одеваться и что взять с собой в поход зимой.

Список основных вещей, которые надо брать в первую очередь:

  1. Рюкзак. Для мужчин подойдет модель объемом 75-80 л, для женщин — 50-60 л. В рюкзак можно положить все основное снаряжение, чтобы оно не намокло в снегопад. Для похода с легким весом выбирайте модель с каркасом и натянутой сетчатой спинкой, для похода с большим весом — модель с плотной спинкой с мягкими подушками и внутренним металлическим каркасом. Для коротких вылазок и горных восхождений подойдет штурмовой рюкзак объемом 30-60 л.
  2. Спальный мешок. Обязательное снаряжение зимнего похода с ночевкой. Купить спальный мешок или взять напрокат — это уже решайте сами. Для подбора оптимальной модели учитывайте предполагаемую температуру воздуха. Для похода в сильный мороз или на большие высоты лучше подойдет теплый пуховый спальник. Если есть риск намочить его, тогда выбирайте синтетику — она быстрее сохнет, да и стоит дешевле.
  3. Термоизоляционный коврик. Каремат кладут под спальный мешок для "выравнивания" поверхности и лучшей теплоизоляции (чтобы не пускать к себе холод от земли). Для зимних походов чаще всего выбирают между самонадувающимся ковриком и продукцией американского бреда Thermarest. Первый вариант — легкий и компактный, быстро складывается и раскладывается, а второй обеспечивает хорошую теплоизоляцию.
  4. Бахилы. Обязательное туристическое снаряжение зимой, если намечается поход по заснеженной местности. Бахилы бывают разной высоты, но лучше всего брать максимально высокую модель, чтобы снег не попадал в ботинки.
Фото 2 — Что нужно взять с собой в поход зимой?
  1. Налобный фонарик. Зимой рано темнеет, плюс в зависимости от погоды может быть снежная вьюга или метель. В таких условиях обязательно нужен мощный фонарик, причем только налобный, чтобы руки всегда были свободны.
  2. Посуда и специальная еда. Из посуды обязательно должны быть термокружка, миска, ложка и складной туристический ножик. А для подкрепления сил подойдет готовая еда, например, консервы в реторт-упаковках.

Где все это приобрести?

Зная, что взять в поход зимой, остается решить только один вопрос — где купить всю необходимую экипировку. Лучше всего обращаться в специализированные магазины. Например, хороший выбор экипировки для зимних походов предлагается на сайте Alp. Здесь вы найдете все необходимое для туризма и экстремального отдыха: снаряжение, одежду, электронику и многое другое. 