Что подарить из секс-шопа: 6 секс-игрушек на подарок на Новый год

Предновогодние дни традиционно сопряжены с приятными хлопотами выбора подарков. Но иногда кажется, что у человека есть уже абсолютно всё, а дарить очередной безликий набор или сувенир в честь наступающего года совершенно не хочется. Выбирая подарок для партнёра или близкого друга, хочется по-настоящему угодить и подарить что-нибудь особенное и запоминающееся. Подарок из секс-шопа на Новый год точно будет неожиданным. Но чтобы подаренная секс-игрушка понравилась человеку, нужно выбирать что-то небанальное.

Если вы достаточно близки с человеком, подарок из секс-шопа может произвести настоящий фурор. А в случае, если вы преподносите сюрприз своему партнёру, радость от интимного подарка усилится ещё и возможностью совместного пикантного времяпровождения.

В редакции решили узнать, как выбрать достойный и уместный подарок из секс-шопа, поэтому обратились к настоящим специалистам — консультантам крупных интернет-магазинов товаров для взрослых.

Лучшие секс-игрушки в подарок девушке к Новому году

Новогодние праздники — отличный повод порадовать свою избранницу премиальными интимными игрушками, позволяющими раскрыть её сексуальность. Профессионалы из онлайн-секс-шопа "Казанова" предложили несколько самых желанных подарков, которые каждая девушка будет рада обнаружить под новогодней ёлкой:

Клиторальные девайсы, находящиеся сейчас на пике популярности — вакуумные массажёры от бренда Satisfyer, которые можно использовать как соло, так и во время секса с партнёром. Рекомендуем обратить особое внимание на новинки: Satisfyer Love и Satisfyer Dual Pleasure. Набор секс-игрушек The Passionate Weekend Kit, который не только подарит массу удовольствия, но и позволит разнообразить секс в паре и лучше узнать желания друг друга. Идеальным выбором для девушки, любящей реалистичные ощущения, станет пульсатор с подогревом Zalo Desire Pre-Heating Thruster. Преимуществом игрушек от данного бренда также является красивая дизайнерская упаковка.

Идеальные интимные новогодние подарки для мужчин

Мы также обсудили с консультантами секс-шопа "Шуры-Муры" варианты мужских подарков. Отобрали для вас три основных типа подарков с примерами конкретных игрушек, которые точно порадуют вашего партнёра: