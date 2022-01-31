Где заказать доставку цветов в Киеве

Магазин DonPion предоставляет широкий спектр услуг: подбор, продажа и доставка цветов в Киеве и области.

DonPion – это цветочный салон. Магазин предоставляет широкий спектр услуг: подбор, продажа и доставка цветов в Киеве и области. Постоянные клиенты салона на собственном опыте убедились в преимуществах покупки букетов в DonPion:

мастера магазина учитывают пожелания заказчика и характер события;

ассортимент магазина содержит классические, стандартные, романтические и нетривиальные оригинальные комплекты;

предусмотрен сбор композиции по индивидуальному заказу;

курьерская служба осуществляет адресную доставку цветов, сохраняя их эстетический свежий вид;

приемлемые цены на продукцию и услуги.

Выбираем цветы для букета

Дарить цветы – проявлять чувства, внимание, расположение или уважение. Преподнося букет, каждый хочет быть уверенным в безошибочности своего выбора. Поэтому, если композиция составлена с учетом значения цветов, то она представляет собой очень ценный подарок.

Символика цветов:

пионы — радость, веселье, счастье, верность;

подснежники — юность, нежность, забота, надежда, новое начинание;

каллы — преклонение, восхищение, уважение;

роза — традиционно страсть и любовь, пылкость и неудержимость чувств;

орхидея — восторг, внимание, забота.

Однако не стоит забывать, что главное предназначение букетов — умение поднимать настроение и вызывать позитивные эмоции.

Самая модная упаковка букетов в 2022 году

Лучшие мастера своего дела от салона DonPion постоянно экспериментируют и изобретают креативные и потрясающие флористические коллекции, имеющие иногда удивительные формы и состоящие, казалось бы, из несовместимых структур.

Популярные композиции наступившего 2022-го — это сногсшибательные ансамбли в коробках, ставшие бесспорным стильным трендом сегодняшнего дня. Высокие и низкие, мелкие и крупные, с добавлением сладостей, орехов и засахаренных фруктов – трендовые коллекции в коробке любого формата станут отличной идеей подарка.

Произошли существенные и разительные перемены в цветочных коллекциях, упакованных особым методом в крафт-бумагу. Такие композиции сейчас воспринимаются по-новому и смотрятся очень стильно.

ТОП трендов и направлений сезона

Основной тренд фитодизайна в наступившем 2022-м – это спокойный минимализм. Дизайнеры цветочной индустрии не советуют уклоняться от экостиля и предпочитают отойти от всего вычурного, громоздкого и броского в топовых коллекциях грядущего сезона.