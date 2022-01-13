Как получить кредиты с просрочками и плохой кредитной историей – возможности онлайн-сервиса Кэшбери

Наличие кредитной истории и ее высокое качество – ключевые условия успешного одобрения кредитной заявки в банке. Банк не выдает потребительских займов без залога или поручителей лицам младше 24-25 лет или должникам, которые имеют непогашенные и просроченные кредиты. Где можно получить срочное финансирование таким категориям пользователей? Самый простой ответ на этот вопрос – взять кредиты с просрочками и плохой кредитной историей в микрофинансовом онлайн-сервисе Кэшбери.

Что такие кредитная история и почему это важно?

Кредитная история или КИ — это данные обо всех кредитах, полученных заемщиком. Она содержит не только дату и сумму каждого займа, но и у кого он был взят, насколько своевременно погашен, был ли поручитель или залог. Как только пользователь оформил очередной кредит в банке или МФО – информация сразу передаются в бюро кредитных историй и пополняет его базу. Важно понимать, что пользователь сам формирует качество своей истории – финансовые организации только передают сведения.

При рассмотрении заявки банком, он имеет право проверить историю своего клиента – получить деньги на карту срочно с плохой кредитной историей практически нереально, так как таких заемщиков банк считает ненадежными. Единственным способом получить средства на карточку в экстренной ситуации является микрокредит в МФО Кэшбери.

Что такое микрокредит и как работает онлайн-сервис Кэшбери?

Микрокредит – это быстрый потребительских займ на срок до тридцати суток и сумму до 15 тысяч гривен. С помощью него пользователи могут закрыть наиболее срочные финансовые "дыры" до выплаты следующей зарплаты, аванса, стипендии. Взять мини кредит с плохой кредитной историей без отказа можно исключительно в микрофинансовых организациях – они предоставляют своим клиентам деньги даже при ужасном качестве КИ.

Микрофинансовая организация Кэшбери – это 100% одобрение кредита с плохой кредитной историей. Она предлагает заемщику ряд ключевых конкурентных преимуществ:

100% займ на карту с плохой кредитной историей выдают за считанные минуты в онлайн режиме – пользователю необходимо иметь смартфон или ноутбук;

для процедуры оформления нужен только индивидуальный налоговый номер ИНН и внутренний паспорт гражданина Украины;

одобрение кредита с плохой кредитной историей осуществляется автоматически, без утомительных звонков от сотрудников МФО;

использовать полученные средства можно на любые цели – отчет не потребуется;

при необходимости действующий кредит можно пролонгировать – продлить срок полного погашения, перечислив компании только текущие процентные платежи;

погасить экспресс заем можно точно в срок или досрочно, без отрицательных последствий (штрафов или пени), используя наличные средства или безналичный платеж с банковской карточки.

Как выдают микрокредиты в онлайн-сервисе Кэшбери?

Главный фактор выбора МФО Кэшбери для того, чтобы взять кредит с плохой кредитной историей и просрочками – отзывы реальных клиентов. Компания дорожит своей репутацией и всегда предоставляет самое лучшее качество сервиса на рынке Украины без лишних забот и проблем для своих клиентов. Для того, чтобы подать заявление и получить финансирование, пользователь должен пройти простую регистрацию на сайте, заполнить короткую онлайн-анкету, "подвязать" банковскую карту к онлайн-профилю и подписать онлайн-договор, используя электронный ключ из СМС-сообщения.

Кроме срочного финансирования, займ онлайн на карту с плохой кредитной историей в http://cashberry.com.ua/ru поможет исправить качество КИ – если пользователь своевременно погасит свой долг, то данные будут переданы в кредитное бюро и испорченная история улучшиться.