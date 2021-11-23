Любители шоппинга могут потратить целый день на походы по магазинам. Но не всем удается приобрести желаемое сразу из-за высоких цен. Осуществить мечту и купить понравившийся товар дешевле поможет Черная пятница. В 2021 году она берет свой старт двадцать шестого ноября. В этот день тысячи магазинов во всем мире устраивают грандиозные распродажи на различные группы товаров.



Как правильно делать покупки в Черную пятницу

Black Friday приносит выгоду не только потребителям, но и продавцам, которые могут специально завышать цену на товар, выставлять на продажу залежавшуюся продукцию или предлагать скидки на изделия, которых нет в наличии. Чтобы не быть обманутым, необходимо соблюсти некоторые правила, помогающие избежать каких-либо неприятностей при покупках в Черную пятницу:

Составить список нужных предметов – это позволит не соблазниться на приобретение лишних.



Заранее изучить цены, проанализировать их и добавить к списку, чтобы знать первоначальную стоимость изделия.

Определить конкретную сумму денег, которая может быть потрачена без ущерба для общего семейного бюджета.

До дня Черной пятницы пройтись по обычным интернет-магазинам и решить, где и что вы будете покупать.

Прежде чем сделать приобретения, нужно сравнить начальную стоимость товара, указанную в вашем списке с предлагаемой скидкой.

Не стоит поддаваться всеобщему распродажному буму, следует соблюдать спокойствие и рассудок.

Что можно купить в Черную пятницу

Этот день дает возможность приобрести множество предметов из различных категорий товаров по сниженным ценам: одежду, обувь для детей и взрослых, бытовое оборудование и различную технику.

Магазин «Фокстрот» предлагает широкий выбор мелкой бытовой техники:



утюги, грили, мультиварки, отпариватели, микроволновые печи, электрочайники, фены и другие изделия;

крупные бытовые устройства: роботы-пылесосы, холодильники, стиральные машины, духовые шкафы, кофемашины;

различные виды электронной техники: планшеты, смартфоны, ноутбуки, компьютеры, телевизоры, аудиоаппаратуру, видеокамеры.

Также здесь можно приобрести: посуду, инструменты, девайсы для отдыха и туризма.

Какая выгода при покупках в Черную пятницу

Шопинг в Black Friday имеет некоторые положительные стороны, которые нравятся покупателям:



в этот день можно получить желаемое со значительными скидками;

совершить очень удачные покупки;

большая возможность приобрести вещи от известных брендов по сниженным ценам;

Делайте покупки в день грандиозных распродаж – это конкретная экономия семейного бюджета и возможность исполнить свою мечту.