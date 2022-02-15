Как стилисты учат экономить

Еще недавно нехватка средств на пигменты от Yves Saint Laurent или MAC многим казались настоящей трагедией. Сегодня есть немало брендов, которые не уступают качеством именитым торговым маркам, но по значительно более низкой цене.

Одной из самых любимых косметических марок в Украине является NYX – бюджетный проводник в мир изысканного макияжа, ярких красок и модных текстур. Стилисты вместе с магазином Парфумз рассказали, что нужно купить, чтобы быть в тренде этой весной и сохранить семейный бюджет.

NYX – воплощенная идея

В 1999 году основатели бренда решились на выпуск первой бюджетной коллекции декоративных средств в США. Это была попытка дать молодым девушкам недорогие и качественные пигменты для яркого образа и качественного макияжа. Коллекция произвела фурор, и с тех пор технологи компании не устают радовать и удивлять клиентов неожиданными текстурами, цветами, фактурами.

А после приобретения бренда компанией L’Oreal в 2014 году ассортимент декоративной косметики стал развиваться семимильными шагами. Сейчас компания представлена в 40 странах, в том числе и в Украине – в магазине Парфумз.

Что купить в NYX украинкам

Блеск для губ NYX Professional Makeup This Is Milky Gloss Lip Gloss

В контексте моды на естественность и натуральную влажность губ без яркого пигмента этот блеск – просто must-have в 2022 году. А если вам не чужда идея веганства и экологичности – вы попали прямо в точку. Формула с веганским молоком не только дает особый нежный вкус, но и вполне реально увлажняет губы весь день. Так что вам по вкусу сладкий аромат и глянцевый блеск, то выбирайте любой из 8 оттенков – а может, и не дин.

Карандаш для контурирования двойной NYX Professional Makeup Wonder Stick

Если контуринг – ваша стихия, идеальным вариантом для невизажиста является этот двойной продукт. Во-первых, цена на порядок ниже чем у аналогичных продуктов других брендов. Во-вторых, отлична пигментированность для сокрытия любых недостатков. А в-третьих – удобная форма – и дома можно его использовать, и с собой захватить.

Для его нанесения достаточно пальца, а самый светлый оттенок подходит даже очень белокожим.

Автоматический карандаш для глаз NYX Professional Makeup Retractable Mechanical Eye Liner

Кремовый и хорошо пигментированный карандаш обязательно понравится тем, у кого нет и минимальных навыков макияжа. Насыщенная мягкая и густая линия подчеркивает глубину взгляда и держится целый день. И даже если по дороге вас застанет ливень или вы вдруг окажетесь с подругой в сауне – в аккуратности своего макияжа можно не сомневаться.

Гель для бровей

Мода на аккуратно уложенные брови держится не первый сезон. Чтобы сделать укладку легкой и быстрой, присмотритесь к этой формуле. Специальная туба защищает средство от высыхания, а быстрая и надежная фиксация помогает целый день сохранять форму.

В новом году нас ждет много новых бьюти-трендов. С косметикой NYX можно не просто следовать им, а создавать самостоятельно.