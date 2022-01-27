Как выбрать свежую и вкусную форель?

Форель известна своим жирным и питательным мясом с неповторимым вкусом, полезным составом и большим списком блюд, которые из нее готовят. Чтобы не пожалеть о покупке, важно знать, где и как лучше выбирать рыбу. Расскажем, как купить форель высокого качества по доступной цене.

Форель известна своим жирным и питательным мясом с неповторимым вкусом, полезным составом и большим списком блюд, которые из нее готовят. Чтобы не пожалеть о покупке, важно знать, где и как лучше выбирать рыбу. Расскажем, как купить форель высокого качества по доступной цене.

Особенности форели

В природе насчитывается несколько десятков разновидностей этой ценной промысловой рыбы из семейства лососевых. Все они обитают в пресной воде. Встречаются на всех континентах, но предпочтение отдают горным рекам. Размеры тушки достигают одного метра, вес – двадцати килограмм. Но в кулинарии используют представителей средних размеров: 20-30 сантиметров в длину и массой 400-600 грамм.

Как и у всех красных сортов, филе очень питательное, в меру жирное, с ярким вкусом и легким ароматом. Бывает красноватым, желтоватым и даже белым. В его составе легкоусвояемый белок, витамины и минералы.

В продаже представлены различные виды:

форель Кларка;

лосось Бива;

речная;

озерная;

мраморная;

радужная;

адриатическая;

турецкая;

золотая и т. д.

Каждый из них подойдет для приготовления соленых закусок, жаркого, запеканок, котлет, супов. Главное, чтобы продукт был качественным и свежим. Пригодные в пищу тушки не имеют резкого отталкивающего запаха, слизи, темных пятен. У них незамутненные выпуклые глаза и равномерный оттенок чешуи.

Где искать хорошую форель

Красная рыба становится все популярнее. Она перестала быть исключительно праздничным деликатесом и все чаще встречается в повседневном меню. Этому способствует появление на рынке большого числа продавцов. К их выбору стоит подходить ответственно. Определить качество замороженной тушки сложнее. Поэтому лучше брать охлажденную или только что из водоема. Необязательно жить у реки, чтобы заказать свежевыловленную рыбу. Поставщики Fresh Catch доставят ее куда угодно всего за два-три дня.

Fresh Catch – он же свежий улов – новое слово в рыбной промышленности. Морских и пресноводных обитателей отлавливают по предзаказу и только в том объеме, который заказали клиенты. Товар сразу же отправляется по указанному адресу. Поэтому не приходится замораживать его и выбрасывать лишнее.

Один поставщик сотрудничает с десятками команд рыбаков по всему миру. Не ограничивает свой ассортимент местными разновидностями, а позволяет клиентам постоянно пробовать новинки. Если вам нужна адриатическая или турецкая форель, купить Киев ее может только у такого поставщика.

Еще одно преимущество – цены. За счет сокращения расходов на хранение, компания поддерживает доступную стоимость. В нее входит работа рыболовов и транспортировка заказа конечному потребителю. Это выгодно как для него, так и для всех сотрудников.

Свежий улов – экологичный современный подход и единственный способ наслаждаться разнообразными вкусами даров моря без особых затрат. Рекомендуем компанию Сидора. У них отличный выбор, выгодные условия, удобный сайт. Побалуйте себя и близких изысканными блюдами из форели и других вкуснейших сортов рыбы и морепродуктов!