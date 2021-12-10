Какая резина лучше

Несмотря на то, что качественную автомобильную резину необходимо обновлять раз в несколько сезонов, ее подбор от этого не становится проще. Чтобы выбрать лучшие покрышки, владельцам автомобиля приходится придерживаться множества рекомендаций. Часть из них касается непосредственно подбора покрышек под диски, условия эксплуатации машины. Поговорим о том, на что необходимо опираться во время выбора автомобильных шин, чтобы подобранный комплект прослужил долго.

Репутация производителя: всегда ли нужно обращать на нее внимание

Известность бренда, выпустившего покрышки, играет роль только во время определения того, какой ассортимент вам доступен. На практике продукция локальных брендов или менее известных компаний способна сравниться по качеству с покрышками от известного производителя. В то же время они будут доступнее по цене, что стоит учитывать, если вам требуется резина купить которую нужно срочно, и у вас ограничен бюджет. Всегда изучайте результаты тестирования и отзывы тех, кто уже приобрел шины - это поможет сделать правильный выбор.

Какие параметры придется учитывать во время подбора

Рекомендации экспертов по этому вопросу стандартны. Для того, чтобы подобрать комплект покрышек, который будет устраивать вас по цене и качеству, ориентируйтесь на:

сезонность. Всесезонный вариант можно использовать только в регионах с мягким климатом, где температура не поднимается выше 20-25 градусов Цельсия;

размер и высота покрышек - этот параметр может повлиять на комфорт во время эксплуатации авто;

индексы нагрузки и скорости - они покажут, выдержит ли шина эксплуатацию или быстро испортится.

Как часто нужно приобретать новый комплект

Это зависит от того, в каких условиях эксплуатируется машина. Качественная резина способна выдержать несколько сезонов активного использования. Отвечая на этот вопрос, стоит помнить и о иных особенностях:

Если у вас спортивный авто, то комплект покрышек будет изнашиваться быстрее, и их придется менять раз в 1-2 сезона; При соблюдении всех правил эксплуатации и правильном хранении выбранные вами шины способны прослужить в среднем 3-4 сезона.

Где можно приобрести нужный товар

Если вы желаете быстро приобрести автомобильную резину, которая будет лучше той, что вы уже используете, то вам стоит зайти на сайт нашего магазина. На странице https://ascania-shina.com/ представлены все доступные к покупке варианты, есть возможность выбрать ту модель, которая будет идеально подходить к вашей машине.