Компания Структум: промышленное строительство и сопровождение строительных проектов

Среди компаний, которые занимаются строительством промышленных объектов и сопровождением строительных проектов в Украине, выгодно отличается компания Структум.

Промышленное строительство

Компания Структум сооружает на территории Украины объекты разного масштаба и сложности. В сфере строительства промышленных объектов Структум предлагает полный цикл услуг – от проектирования здания до ввода в эксплуатацию. К тому же компания предоставляет услуги технического обслуживания и реконструкции объектов.

Компания Структум полностью укомплектована необходимым оборудованием – имеется более сотни единиц специальной техники. В штате Структума – свыше 300 дипломированных работников и административного персонала, поэтому каждый этап строительства проходит тщательную проверку. Наличие собственной технической базы и квалифицированных сотрудников дает возможность реализовать проекты в установленные сроки.

К тому же компания Структум имеет опыт строительства в различных географических зонах и сложных климатических условиях.

Проектное и инженерное сопровождение строительства

Также Структум предоставляет услуги по управлению и сопровождению проектов и осуществляет надзор за реализацией строительства на всех его стадиях.

Сопровождение строительства для заказчика имеет множество преимуществ. Среди них:

Сооружение объектов «под ключ». Сведение к минимуму финансовых рисков. Отсутствие проблем с контролирующими органами. Отсутствие технических ошибок. Оперативное внесение изменений в проектную документацию при изменениях типа или производителя оборудования.

Компания Структум как генеральный подрядчик несет полную ответственность за выполнение работ на всех стадиях сооружения объекта. Техническое сопровождение строительства компанией Структум обеспечивает заказчику уверенность в качественном результате, существенно сокращает объем финансовых вложений и период реализации проекта.

О компании Структум

Компания Структум существует на украинском строительном рынке с 2013 года. Огромный опыт строительства позволяет реализовать проекты «под ключ», начиная с разработки проектно-сметной документации до ввода готового объекта в эксплуатацию. Компания имеет международную сертификацию ISO (Система менеджмента качества, Система экологического менеджмента, Система менеджмента здравоохранения и безопасности труда). На каждом этапе строительства работы выполняются в соответствии с международными стандартами.