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Компания "Велта" расширяет присутствие на североамериканском рынке

Компания "Велта" расширяет присутствие на североамериканском рынке
Компания "Велта" расширяет присутствие на североамериканском рынке

В январе материнская компания Velta US inc (США) провела собрание консультативного совета, сформированного в октябре 2021 года. Было обговорено дальнейшее расширение присутствия Velta на рынке США с учетом анализа подписанных контрактов на период 2022 года.

"Я рад сообщить, что работа новосозданного совета уже дает ощутимые результаты. В этом году компания повысит на 15-23% поставки ильменитового концентрата в США. Этому процессу также способствует дефицит высокотитанистого сырья на североамериканском рынке, который "Велта" способна полностью удовлетворить. Считаю, что это только начало, и компания имеет большие перспективы роста, особенно на рынке США", — прокомментировал Меттью Х. Мюррей, член Консультативного совета Velta US inc. Меттью Мюррей — экс-заместитель помощника министра торговли в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

Во время собрания Андрей Бродский, генеральный директор компании Velta, выразил поддержку принятой недавно властью США статьи 6505 "Закона о бюджете на национальную оборону на 2022 финансовый год". Она требует от Государственного департамента США создать отчет относительно сотрудничества США и Украины в разрезе снижения зависимости Америки от поставок титана из Китая и России, в том числе за счет увеличения поставок из Украины.

"Компания Velta готова к включению в процесс разработки механизмов сотрудничества США и Украины относительно поставок и переработки титана. А также предоставить любую необходимую информацию и данные для формирования отчета Государственного департамента о создании новых цепочек поставок в США", — заявил Андрей Бродский.

Позитивные тенденции в сотрудничестве Velta с американскими партнерами могут стать катализаторами расширения действующего горнодобывающего комплекса и запуска Лекаревского актива.

СПРАВКА:

В состав VELTA HOLDING US Inc. входит ООО ПКФ "Велта", которая владеет Лекаревским и Бирзуловским месторождениями в Кировоградской области. На базе последнего 10 лет функционирует горно-обогатительный комплекс по переработке титановой руды. "Велта" занимает 2% мирового рынка сырья и планирует расширить собственные активы за счет строительства Лекаревского ГОКа.