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Квалифицированное лечение алкоголизма в Киеве

Квалифицированное лечение алкоголизма в Киеве
Специалисты клиники "MedicoMente" помогают выйти из запоя, преодолеть зависимость и вернуться к здоровому образу жизни

Ежедневное употребление человеком большого объема алкоголя становится причиной потери им контроля над собой и длительного запоя. Это начало зависимости, преодолеть которую помогают врачи-наркологи.

Профессиональное лечение алкоголизма (Киев) проводится в клинике МедикоМенте. Специалисты клиники помогают выйти из запоя, преодолеть зависимость и вернуться к здоровому образу жизни.

Фото 2 — Квалифицированное лечение алкоголизма в Киеве

Преимущества лечения в стационаре

Терапия алкоголизма в стационарных условиях имеет неоспоримые достоинства, которые помогают победить зависимость наверняка.

1.      Контроль врача. В клинике врачи-наркологи контролируют состояние пациента, прием лекарств и посещение физиопроцедур. Вне стационара такой тщательный контроль невозможен.

2.      Своевременное купирование абстинентного синдрома. Специалисты клиники будут рядом круглосуточно, в то время как в случае обострения в домашних условиях, получить необходимую медпомощь очень тяжело.

3.      Мотивирующее окружение. Дома – привычная обстановка, бытовые дела и приятели-алкоголики, которые могут уговорить принять спиртное, что исключено в стационаре.

4.      Социальная поддержка. В клинике пациент общается с алкозависимыми. Они делятся опытом, положительно влияют на его психологическое состояние, мотивируют больного бороться за выздоровление.

В стационаре больной располагает свободным временем, что позволяет ему подумать над своими ошибками и представить, как он будет жить дальше.  

Причины

Причины алкоголизма для всех разные. Это могут быть:

       неустроенность быта;

       неудовлетворенность в выборе профессии или низкой зарплатой;

       сложности в личной жизни;

       наличие пьющего окружения;

       депрессия;

       прочие расстройства человека.

Основной показатель алкоголизма – частое употребление спиртного.

Признаки, симптомы и последствия

Врач диагностирует зависимость по таким признакам, как:

       абстинентный синдром (похмелье);

       отсутствие рвоты при принятии большой дозы спиртного;

       плохая память;

       употребление спиртного в одиночестве;

       отсутствие нормы при принятии алкоголя.

Узнать человека, злоупотребляющего алкоголем, можно по нескольким признакам:

       бледной, дряблой коже;

       сиплому, грубому голосу;

       отечности;

       неопрятному внешнему виду.

У алкоголика могут появиться:

       болезни ЖКТ;

       отклонения в сердечно-сосудистой и нервной системах;

       болезни почек и печени;

       нарушения в системе репродукции. 

Помимо этого, от алкогольной интоксикации организм сильно обезвоживается, что совсем не идет ему на пользу.

Лечение алкоголизма в клинике "МедикоМенте" (преимущества)

Фото 3 — Квалифицированное лечение алкоголизма в Киеве
Фото: "MedicoMente"

Преимущества лечения в клинике "MedicoMente" – использование лицензированных методик, соответствующих мировым протоколам, а также применение индивидуального подхода. В клинике лечение алкоголиков проводится в комфортных палатах, безопасно и без боли.

При необходимости проводится поддерживающая терапия весь год. Для этого специалисты консультируют и наблюдают бывшего алкоголика даже после полного избавления от зависимости.