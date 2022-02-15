Квалифицированное лечение алкоголизма в Киеве

Ежедневное употребление человеком большого объема алкоголя становится причиной потери им контроля над собой и длительного запоя. Это начало зависимости, преодолеть которую помогают врачи-наркологи.

Профессиональное лечение алкоголизма (Киев) проводится в клинике МедикоМенте. Специалисты клиники помогают выйти из запоя, преодолеть зависимость и вернуться к здоровому образу жизни.

Преимущества лечения в стационаре

Терапия алкоголизма в стационарных условиях имеет неоспоримые достоинства, которые помогают победить зависимость наверняка.

1. Контроль врача. В клинике врачи-наркологи контролируют состояние пациента, прием лекарств и посещение физиопроцедур. Вне стационара такой тщательный контроль невозможен.

2. Своевременное купирование абстинентного синдрома. Специалисты клиники будут рядом круглосуточно, в то время как в случае обострения в домашних условиях, получить необходимую медпомощь очень тяжело.

3. Мотивирующее окружение. Дома – привычная обстановка, бытовые дела и приятели-алкоголики, которые могут уговорить принять спиртное, что исключено в стационаре.

4. Социальная поддержка. В клинике пациент общается с алкозависимыми. Они делятся опытом, положительно влияют на его психологическое состояние, мотивируют больного бороться за выздоровление.

В стационаре больной располагает свободным временем, что позволяет ему подумать над своими ошибками и представить, как он будет жить дальше.

Причины

Причины алкоголизма для всех разные. Это могут быть:

● неустроенность быта;

● неудовлетворенность в выборе профессии или низкой зарплатой;

● сложности в личной жизни;

● наличие пьющего окружения;

● депрессия;

● прочие расстройства человека.

Основной показатель алкоголизма – частое употребление спиртного.

Признаки, симптомы и последствия

Врач диагностирует зависимость по таким признакам, как:

● абстинентный синдром (похмелье);

● отсутствие рвоты при принятии большой дозы спиртного;

● плохая память;

● употребление спиртного в одиночестве;

● отсутствие нормы при принятии алкоголя.

Узнать человека, злоупотребляющего алкоголем, можно по нескольким признакам:

● бледной, дряблой коже;

● сиплому, грубому голосу;

● отечности;

● неопрятному внешнему виду.

У алкоголика могут появиться:

● болезни ЖКТ;

● отклонения в сердечно-сосудистой и нервной системах;

● болезни почек и печени;

● нарушения в системе репродукции.

Помимо этого, от алкогольной интоксикации организм сильно обезвоживается, что совсем не идет ему на пользу.

Лечение алкоголизма в клинике "МедикоМенте" (преимущества)

Преимущества лечения в клинике "MedicoMente" – использование лицензированных методик, соответствующих мировым протоколам, а также применение индивидуального подхода. В клинике лечение алкоголиков проводится в комфортных палатах, безопасно и без боли.

При необходимости проводится поддерживающая терапия весь год. Для этого специалисты консультируют и наблюдают бывшего алкоголика даже после полного избавления от зависимости.