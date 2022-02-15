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Квалифицированное лечение алкоголизма в Киеве
Ежедневное употребление человеком большого объема алкоголя становится причиной потери им контроля над собой и длительного запоя. Это начало зависимости, преодолеть которую помогают врачи-наркологи.
Профессиональное лечение алкоголизма (Киев) проводится в клинике МедикоМенте. Специалисты клиники помогают выйти из запоя, преодолеть зависимость и вернуться к здоровому образу жизни.
Преимущества лечения в стационаре
Терапия алкоголизма в стационарных условиях имеет неоспоримые достоинства, которые помогают победить зависимость наверняка.
1. Контроль врача. В клинике врачи-наркологи контролируют состояние пациента, прием лекарств и посещение физиопроцедур. Вне стационара такой тщательный контроль невозможен.Подписывайтесь на наш Telegram канал
2. Своевременное купирование абстинентного синдрома. Специалисты клиники будут рядом круглосуточно, в то время как в случае обострения в домашних условиях, получить необходимую медпомощь очень тяжело.
3. Мотивирующее окружение. Дома – привычная обстановка, бытовые дела и приятели-алкоголики, которые могут уговорить принять спиртное, что исключено в стационаре.
4. Социальная поддержка. В клинике пациент общается с алкозависимыми. Они делятся опытом, положительно влияют на его психологическое состояние, мотивируют больного бороться за выздоровление.
В стационаре больной располагает свободным временем, что позволяет ему подумать над своими ошибками и представить, как он будет жить дальше.
Причины
Причины алкоголизма для всех разные. Это могут быть:
● неустроенность быта;
● неудовлетворенность в выборе профессии или низкой зарплатой;
● сложности в личной жизни;
● наличие пьющего окружения;
● депрессия;
● прочие расстройства человека.
Основной показатель алкоголизма – частое употребление спиртного.
Признаки, симптомы и последствия
Врач диагностирует зависимость по таким признакам, как:
● абстинентный синдром (похмелье);
● отсутствие рвоты при принятии большой дозы спиртного;
● плохая память;
● употребление спиртного в одиночестве;
● отсутствие нормы при принятии алкоголя.
Узнать человека, злоупотребляющего алкоголем, можно по нескольким признакам:
● бледной, дряблой коже;
● сиплому, грубому голосу;
● отечности;
● неопрятному внешнему виду.
У алкоголика могут появиться:
● болезни ЖКТ;
● отклонения в сердечно-сосудистой и нервной системах;
● болезни почек и печени;
● нарушения в системе репродукции.
Помимо этого, от алкогольной интоксикации организм сильно обезвоживается, что совсем не идет ему на пользу.
Лечение алкоголизма в клинике "МедикоМенте" (преимущества)
Преимущества лечения в клинике "MedicoMente" – использование лицензированных методик, соответствующих мировым протоколам, а также применение индивидуального подхода. В клинике лечение алкоголиков проводится в комфортных палатах, безопасно и без боли.
При необходимости проводится поддерживающая терапия весь год. Для этого специалисты консультируют и наблюдают бывшего алкоголика даже после полного избавления от зависимости.