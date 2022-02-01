На каком этапе ремонта нужно устанавливать двери

При выполнении ремонта в доме важно контролировать все до мелочей. Даже если работы выполняет строительная бригада "под ключ". Один из спорных вопросов – на каком этапе ремонта менять двери? Мнения тут разные, поэтому рассмотрим их подробнее.

До начала штукатурных работ

Штукатурщики рекомендуют устанавливать дверную коробку до начала отделочных работ. Они объясняют это тем, что межкомнатные двери должны монтироваться по уровню, иначе все огрехи штукатуры вылезут наружу, к тому же выставленная по уровням коробка может использоваться как маяк. Для ее сохранности мастера оклеивают лицевую поверхность пленкой или малярным скотчем.

Почему это не самое хорошее решение:

● неопытный мастер может повредить коробку;

● строительные растворы проникают даже сквозь пленку – особенно возле краев;

● остаточные следы шпатлевки или грунтовки сложно отмыть, плюс они очень хорошо заметны на темной поверхности;

● коробку межкомнатных дверей изготавливают из МДФ – а она боится влажности, которая при отделочных работах неизбежна.

Все это не гарантийные ситуации, и в случае повреждения дверей никто не восстановит их стоимость.

После окончания основных отделочных работ

Производители межкомнатных дверей, рекомендуют выполнять монтаж конструкции:

● после чистовой штукатурки и укладки кафеля;

● после укладки чистового напольного покрытия.

В первом случае точно известна толщина стен и размеры проемов. Во втором будет выдержан оптимальный зазор между полом и дверным полотном в конструкциях без порога, плюс не придется подрезать короб.

Со слов производителей, лучше всего заказать двери межкомнатные заранее. На изготовление комплекта требуется 2-3 недели – этого времени достаточно, чтобы закончить отделочные работы в доме.

На последнем этапе ремонта

Также можно заказывать межкомнатные двери после чистовой отделки пола, потолка, стен. Основные плюсы их установки на этом этапе:

● монтажная бригада поставит двери за один визит, включая установку наличников;

● будут сформированы аккуратные зоны стыковки напольного покрытия и коробки – что особенно важно, если в доме постелен ламинат или паркетная доска;

● чистовая отделка не пострадает, количества пыли и строительного мусора будет минимальным.

Отдельный вопрос: когда ставят двери при ремонте – до или после обоев. В идеале стены желательно оклеить до установки полотна. Впрочем, допускается монтаж до чистовой отделки стен, но наличники все равно придется устанавливать после.

На каком этапе ставить межкомнатные двери – подводим итоги

Ставить межкомнатные двери до штукатурных работ категорически не рекомендуется. Остается только два варианта: после окончания основных отделочных работ или на последнем этапе ремонта. Если сложно определиться с выбором, можете вызвать мастера для консультации. Но делать это нужно на ранних этапах ремонта.