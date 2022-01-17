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Тип
Новости компаний
Категория
Новости компаний
Дата публикации

ОГХК в 2021 году получила рекордный EBITDA почти в 1 млрд грн

Глава правления ОГХК Егор Перелигин
Глава правления ОГХК Егор Перелигин. Фото: NADRA.info

Такого показателя удалось достичь благодаря оптимизации политики продаж и внедрению электронных аукционов по продаже продукции компании иностранным потребителям

«Объединенная горно-химическая компания» в 2021 году увеличила EBITDA (объем прибыли к вычету расходов по процентам, уплате налогов и амортизационных отчислений) до 940 млн 813 тысяч грн, что почти на 452 млн грн, или 93%, больше показателей в прошлом году.

Среди основных причин роста EBITDA руководитель предприятия выделил оптимизацию политики продаж, внедрение электронных аукционов по продаже продукции компании иностранным потребителям и существенное увеличение выручки ОГХК в результате этих действий.

«В 2021 году ОГХК установила рекорд по доходности: наивысшее значение EBITDA за все годы существования предприятия. Это – рывок. Рывок, потому что мы смогли стимулировать рост цен. Рывок, потому что правильно направили политику продаж. Это результат того, что мы научились правильно работать с рынком», – отметил Егор Перелыгин.