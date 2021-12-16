Президент Української Асоціації професіоналів у сфері GR та лобістів Катерина Одарченко оголосила нагородження провідних спеціалістів України у галузях GR, Public Advocacy, лобізму PR та зв’язків з громадськістю.

Українська Асоціація GR-професіоналів та лобістів продовжує будувати спільноту провідних фахівців у сфері побудови та налагодження ведення прозорого діалогу в ланці “суспільство-бізнес-держава”.

Одним із підтверджень цього є IV Всеукраїнська GR-премія — головна подія цього року у сфері GR-спеціалістів та лобістів України. Уже традиційно президент Української Асоціації професіоналів у сфері GR та лобістів Катерина Одарченко оголосила нагородження провідних спеціалістів України у галузях GR, Public Advocacy, лобізму PR та зв’язків з громадськістю за наступними номінаціями:

Найкращий юридичний кейс

Найкращий регіональний GR-проєкт

GR-прорив 2021

Найкращий адвокаційний кейс

Найкращий GR-інструмент у сфері лобізму

Найкраща профільна асоціація

Найкращий проєкт у сфері GR

GR-ambassador 2021

Government to government relations

Найкращий консультант у сфері GR.

На окрему увагу заслуговує Олександра Павленко — переможець IV Всеукраїнської GR-премії в номінації “Найкращий консультант у сфері GR”.

Олександра — впливовий український адвокат, є засновником юридичної компанії Pavlenko Legal Group та спеціалізується у питаннях у сфері Government Relations (GR). Pavlenko Legal Group уже понад 20 років працює над успішною реалізацією практичних бізнес-завдань для гравців різних сфер економіки України через цілу низку інструментів, серед яких: реалізація проєктів державно-приватного партнерства та унікальних бізнес-кейсів із державними елементами, а також розробка та просування законодавчих актів. Pavlenko Legal Group спільно з публічною владою працює над створенням робочих груп зі змін законодавства, залучає провідних експертів України з питань, що потребують глибокої експертизи. Результати їхньої роботи йдуть на благо не тільки окремого бізнесу, але і всієї галузі. Олександра Павленко неодноразово визнана найкращим консультантом країни в сфері GR, що підтверджує професіоналізм та відповідальність у розвитку прозорого діалогу ланки “суспільство-держава-бізнес”.

Організатор IV Всеукраїнської GR-премії — Українська Асоціація GR-професіоналів і лобістів, найбільша в Україні організація, яка вже понад 7 років об’єднує провідних професіоналів України у сфері Government Relations, Public Affairs, Public Advocacy, лобіювання з метою представництва інтересів бізнесу, галузевих об’єднань, недержавних організацій в діалозі з органами влади.

Члени Української Асоціації GR-професіоналів і лобістів на зустрічі з Прасаною Лал Дасом (березень, 2020 рік)

Протягом останніх 2 років було проведено понад 58 профільних заходів для членів Асоціації, серед яких як всеукраїнські, так і низка міжнародних. Регулярно організовуються поїздки української делегації членів Асоціації до Конгресу США, парламенту ЄС, Кнессету. Асоціація активно займається і просвітницькою діяльністю, зокрема, нею спільно з Інститутом Демократії та Розвитку PolitA було проведено 217 освітніх заходів, спрямованих на розвиток галузі GR та лобіювання в Україні.