От 101 розы к восторгу: сервис доставки цветов делает чудеса

После 18-того Дня Рождения обычно кажется, что Суперменом уже не стать. Из Хогвартса сову не прислали, Бильбо кольцо на хранение не отдал… Костюмы с волшебными свойствами тоже как-то не попадаются.

На самом деле за гранью совершеннолетия и начинаются настоящие приключения. Прослыть человеком с суперспособностями реальнее, чем кажется. Стоит заказать доставку цветов в Киеве, и похожие комплименты будут сыпаться во все мессенджеры.

«Ты мой герой!» или «Обожаю тебя!» - вот минимум, к которому надо быть готовым.

Душа настроена на большее? К букету можно добавить кольцо, кулон или записку, второпях набросанную от руки. Ювелирное украшение – это солидно. Хотя неизвестно, что удивит барышню больше: нынче не часто встречается рукописный текст. Хотите 100%-ое попадание? Совместите: к букету 101 роза добавьте письмо и утонченное украшение. Такому подарку не бывает равных.

Запах цветов управляет воспоминаниями

Ароматы обладают особой силой. Они вызывают воспоминания. Кажется, что букет – мимолетная прихоть? Все категорически по-другому!

Допустим, 14-ого февраля некая Эвелина Артуровна получила с утра вместо зеленого чая розы в невообразимом количестве. Розы фотогенично простояли в вазе, сколько смогли. Но на этом их история не закончилась.

Через месяц Эвелина Артуровна уловила едва различимый аромат роз в офисе. И как приличная женщина, естественно, провела разведывательные мероприятия. Выяснила, что букет принесли начальнице потенциальные партнеры. Но эта информация не помогла ей отделаться от навязчивого образа, который возник в памяти сразу, как только Эвелина вдохнула ароматный воздух. До самого вечера в ее голове блуждали кадры из того дня, когда шикарную 101 розу купить в Киеве для нее решил ее К..

«Жаль, что мы потом разругались!» - подумала Эвелина Артуровна утром следующего дня. А еще через час она пила зеленый чай и набирала смс-ку: «Привет. Кофе там пьешь, да?».

Что еще умеют розы?

У доставки цветов по Киеву своя статистика. Опытные флористы знают: розы выбирают чаще всего. Букет из 101-ой розы в топе всех цветочных хит-парадов.

Что такое розы? Это супер! И это классика. Розы – это Пушкин и Чехов в цветочном мире. Розы – это Моцарт или Рахманинов от флористики. Ван Гог или Рембрандт во вселенной ботаники.

Уже поэтому к ним нельзя оставаться равнодушными. Ни у кого не получается. Можно сколько угодно твердить, что картины Микеланджело – не твое. Но все равно невольно замираешь перед их величием.

Так и с розами. Можно обожать ромашки, любить пионы, боготворить сирень. И как только взгляд наткнется на сто одну розу, предназначенную тебе и никому больше… Остолбенеть, а потом взорваться счастьем и ликованием.

Потому что это розы. Они слишком прекрасны, чтобы их игнорировать. Покорять сердца – привычная им работа. Кстати, эти цветы отлично справляются со своими негласными поручениями.

Мужчине, в растерянности стоящему возле бесконечных цветочных рядов, скажут:

- Берите розы, не промахнетесь.

Человеку, позвонившему в магазин цветов, посоветуют:

- Могу предложить вам букет из бордовых роз. Это универсально и элегантно.

Все сотрудники в Kvitochka знают: за такими букетами возвращаются. То, что творится в глазах любимой женщины, обнимающей сотню и несколько дополнительных роз… Это хочется увидеть еще раз.

Прекрасно написано о букетах со 101 розой и сервисе доставки на странице https://news.obozrevatel.com/society/kak-roza-stala-korolevoj-tsvetov-i-pochemu-prinyato-darit-101-tsvetok.htm. Здесь журналисты собрали материал согласно опроса лучших флористов столицы и владельцев проверенных служб.

СРОЧНО: где взять букет, который нужен полчаса назад?

Получить цветы с доставкой по Киеву можно в 4.38 утра и в 21.43 вечера. Хотя в адекватное время букеты тоже привозят. В магазине Kvitochka возможно все (в смысле флористики, конечно).

Здесь цветочные композиции собирают круглосуточно. И расторопные курьеры всегда наготове. Они давно привыкли: в любую минуту кто-то может купить цветы с доставкой. Тогда им придется моментально отправляться в путь.

Оформить заказ цветов в Киеве – дело, на выполнение которого уйдет от силы 15 минут. Особо лаконичные личности могут уложиться и за 5. А счастье, которое рухнет на женщину, получившую охапку алых бутонов… Оно навсегда останется с ней. Иногда она будет забывать об этом дне, а в самый неожиданный момент букет багряным пламенем вспыхнет в ее памяти. И она подумает: «Все случилось не зря!».

Готовы инвестировать в счастье любимой? Согласны подарить ей радость, которая через годы останется с ней? Именно для этого и придуманы красивые букеты.

Вручите охапку роз возлюбленной и почувствуйте себя героем. Потому что так и есть.