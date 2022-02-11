Переговоры Запада с Россией: status quo на данный момент

Уже третий месяц весь мир, затаив дыхание, наблюдает за событиями вблизи украинско-российской границы и политико-дипломатическими усилиями по снижению напряжения. С конца декабря прошла целая серия встреч представителей разных уровней России и США. Богдан Воронцов, председатель правления общественной организации "Международный Антикриминальный Альянс", размышляет над тем, насколько они были эффективны и что будет дальше.

Фактически начало переговорам и встречам положила онлайн-встреча Байдена и Путина 7 декабря. Тогда президент США предупредил Россию о жестких санкциях в случае нападения на Украину, а президент РФ традиционно обвинил Украину в невыполнении минских договоренностей. Встреча никак не поспособствовала отводу русских войск, а разведки западных стран продолжали сообщать о подготовке России к вторжению.

Через несколько недель после встречи двух президентов МИД России обнародовал список "гарантий безопасности". Основными пунктами были гарантия невступления Украины в НАТО, а также отказ от расположения натовских войск в Восточной Европе. Такой ультиматум получил отрицательный фидбек от представителей внешнеполитического ведомства США, а также генерального секретаря НАТО. Впрочем, Байден и Путин во второй онлайн-встрече договорились провести встречи представителей Запада и России для обсуждения "гарантий".

Так называемая "неделя переговоров России с Западом" началась 10 января со встречи Венди Шермана и Сергея Рябкова. Можно сказать, что 8-часовые переговоры ни к чему не привели: стороны остались на своих позициях.

Следующие встречи совета Россия-НАТО и Россия-ОБСЕ, 12 и 13 января соответственно, также не увенчались успехом. Обе стороны повторяли уже озвученные позиции, а Збигнев Рау, министр иностранных дел Польши, подытожил проведенную серию переговоров так: "Европа за последние 30 лет еще не была так близка к войне".

Надежды на уменьшение напряжения на украинско-российской границе не оправдались и после встречи Энтони Блинкена и Сергея Лаврова 21 января. Политики договорились, что США и НАТО передадут свои озабоченности и идеи в Москву в письменном виде.

По инсайдерским данным Der Spiegel, ответ американцев не содержал "значительных уступок", а Офис президента Украины заявил, что ознакомлен с содержанием документа и никаких замечаний не выдвигал. Но нежелание обнародовать письменный ответ не может не настораживать.

Диалог, если это можно так назвать, России и Запада длится почти два месяца и каковы результаты? Здесь отличным индикатором будут цифры. Если в конце декабря у границы Украины было 90 тысяч российских солдат, то сейчас их уже 130 тысяч человек. Помимо личного состава Россия стягивает к границам также значительные объемы техники: бронетранспортеры, артиллерию и танки.

Однако, как утверждает СIT, такое количество людей и техники пригодны только для ограниченной войны. Более того, Минобороны РФ заявило о возвращении частей на места постоянной дислокации. В свою очередь, Джен Псаки на своем брифинге заявила, что США больше не оценивает вторжение России в Украину как "высоковероятное".

С другой стороны, на границах с Украиной до сих пор присутствует 100 тысяч российских военных. В то же время США перебросят 3 тысячи военных в Польшу, Германию и Румынию. Поэтому, к сожалению, об уменьшении напряжения еще говорить рано.

Хотя предыдущие переговоры России и Запада оказались малоэффективными, сам факт их существования – хороший знак, ведь пока дипломаты говорят, пушки молчат.