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Профессиональная прочистка канализации от компании МонтажТехСервис

  • Светлана Манько
    Светлана Манько

    новостной редактор

Профессиональная прочистка канализации от компании МонтажТехСервис
Профессиональная прочистка канализации от компании МонтажТехСервис

Качественная очистка систем канализации — восстановление функционирования коммуникаций. Работающая канализация является залогом комфортной жизни человека, потому любая ее неисправность может вызывать множество проблем.

Компания МонтажТехСервис занимается профессиональной прочисткой и круглосуточным аварийным обслуживанием канализации в Киеве и Киевской области. При засорении канализационной системы, нарушении работоспособности требуется прочистка канализации, необходимо быстро устранить проблему. При первых признаках нарушения функций труб для обеспечения работы коммуникаций рекомендуется обращаться к сотрудникам компании.

Способы прочистки канализации

Профессиональная прочистка канализации может проводиться механическим или гидродинамическим способами. Механический метод подразумевает использование специального аппарата и троса, а гидродинамический — применение большого напора воды. Засорение труб происходит по нескольким причинам:

  • устаревшие коммуникации;
  • внутрь попали посторонние предметы;
  • несоблюдение правил монтажа.

Даже при небольших засорах не стоит ждать ухудшения ситуации: появления неприятного запаха, плохого слива и полного прекращения функционирования канализационной системы. Следует обратиться за квалифицированной помощью в компанию МонтажТехСервис.

Механический способ прочистки коммуникаций: преимущества

Универсальный метод — механическая прочистка канализации, подходит для применения в организациях, частных домовладениях. В данном случае для устранения засоров используются электромеханический аппарат и трос. Этот способ обладает многими преимуществами:

  • подходит для труб любого диаметра и длины;
  • работа осуществляется быстро;
  • может применяться для конструкций со множеством поворотов и углов;
  • происходит бережное очищение стенок;
  • не требуются большие затраты.

Засоры канализации необходимо быстро устранить. В некоторых случаях при появлении проблемы это можно сделать самостоятельно, используя вантуз и современные чистящие средства. Но в сложной ситуации, когда требуется профессиональная помощь, следует обращаться в МонтажТехСервис. Специалисты компании быстро подберут нужный способ, в кратчайшие сроки устранят засор.