Силиконовый чехол для iPhone против кожаного чехла: что купить?

Если вы являетесь владельцем телефона компании Apple, вы наверняка задумывались над приобретением чехла для вашего айфона, который при этом будет оригинальным и обеспечит надежную защиту устройства. Эта статья расскажет о цене и об отличиях силиконового и кожаного чехла, и поможет совершить покупку в комфортном для вас ценовом сегменте. Стоит обратить внимание на интернет-магазин Wookie.UA с большим ассортиментом товаров для мобильных устройств, где вы сможете найти необходимый аксессуар https://wookie.com.ua/ua/1998-iphone для телефонов разных брендов.

Сравнение силиконовой и кожаной защиты

Чтобы выбрать подходящий чехол, важно разобраться в его характеристиках. Такой выбор будет основан на ваших предпочтениях и требуемых функциях. Ниже представлена информация о защитных аксессуарах.

Кожаный чехол

Он может быть разных цветов, но по яркости и насыщенности уступает силиконовому. Apple производит аксессуар из специально обработанной и приятной на ощупь кожи, из-за чего устройство в чехле очень комфортно держать в руке. Но из минусов стоит отметить, что он со временем начинает темнеть и появляется патина, а также кожа сильно впитывает грязь и жир, и чехол становится липким и неприятным.

Ухаживать за защитой тоже довольно сложно: грязь удаляется с трудом и требуются специальные чистящие средства, потому что средства на спирте будут разрушать поверхность изделия. Существуют варианты исполнения в виде «книжки» и добавление кармашков для банковских карт, что будет хорошим дополнением к функциональности.

Силиконовый чехол

Модель для iPhone имеет широкий выбор расцветок. Существует множество аналогов с различными интересными принтами. Материал проходит специальную обработку, но все же в плане тактильности он менее приятен, чем кожаный, и притягивает мелкие частицы пыли и грязи. Из плюсов: аксессуар легко чистится от загрязнений, достаточно обычного мыльного раствора и тряпки, более сложные загрязнения можно оттирать спиртом.

Силикон не боится ударов и порезов и дольше сохраняет свой товарный вид. Можно найти модели с прозрачной поверхностью.

Различия и цена чехлов

Из существенных отличий можно выделить материал и цену. Фирменные чехлы Apple из кожи стоят дороже силиконовых из-за более премиального материала, но товарный вид они быстро утрачивают, поэтому лучше отдать предпочтение силиконовому варианту. Выполнены они одинаково хорошо и свою функцию успешно выполняют.

Плюсы и минусы

Кожаного чехла:

+ Приятный на ощупь.

+ Существуют вариации с карманами и «книжкой».

- Большая цена по сравнению с конкурентом.

- Повреждается.

- Сложно ухаживать.

Силиконового чехла:

+ Стоит дешевле.

+ Хорошо выдерживает повреждения.

+ Легко ухаживать.

- Менее приятен на ощупь.

- Нет вариаций исполнения.

В супермаркете мобильных аксессуаров Wookie.UA вы сможете приобрести чехол на свой вкус, рассмотрев плюсы и минусы каждого. Магазин предлагает товары разной стоимости с бесплатной доставкой, поэтому любой сможет подобрать себе продукцию, исходя из своего бюджета.