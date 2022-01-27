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Силиконовый чехол для iPhone против кожаного чехла: что купить?
Если вы являетесь владельцем телефона компании Apple, вы наверняка задумывались над приобретением чехла для вашего айфона, который при этом будет оригинальным и обеспечит надежную защиту устройства. Эта статья расскажет о цене и об отличиях силиконового и кожаного чехла, и поможет совершить покупку в комфортном для вас ценовом сегменте. Стоит обратить внимание на интернет-магазин Wookie.UA с большим ассортиментом товаров для мобильных устройств, где вы сможете найти необходимый аксессуар https://wookie.com.ua/ua/1998-iphone для телефонов разных брендов.
Сравнение силиконовой и кожаной защиты
Чтобы выбрать подходящий чехол, важно разобраться в его характеристиках. Такой выбор будет основан на ваших предпочтениях и требуемых функциях. Ниже представлена информация о защитных аксессуарах.
Кожаный чехол
Он может быть разных цветов, но по яркости и насыщенности уступает силиконовому. Apple производит аксессуар из специально обработанной и приятной на ощупь кожи, из-за чего устройство в чехле очень комфортно держать в руке. Но из минусов стоит отметить, что он со временем начинает темнеть и появляется патина, а также кожа сильно впитывает грязь и жир, и чехол становится липким и неприятным.
Ухаживать за защитой тоже довольно сложно: грязь удаляется с трудом и требуются специальные чистящие средства, потому что средства на спирте будут разрушать поверхность изделия. Существуют варианты исполнения в виде «книжки» и добавление кармашков для банковских карт, что будет хорошим дополнением к функциональности.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Силиконовый чехол
Модель для iPhone имеет широкий выбор расцветок. Существует множество аналогов с различными интересными принтами. Материал проходит специальную обработку, но все же в плане тактильности он менее приятен, чем кожаный, и притягивает мелкие частицы пыли и грязи. Из плюсов: аксессуар легко чистится от загрязнений, достаточно обычного мыльного раствора и тряпки, более сложные загрязнения можно оттирать спиртом.
Силикон не боится ударов и порезов и дольше сохраняет свой товарный вид. Можно найти модели с прозрачной поверхностью.
Различия и цена чехлов
Из существенных отличий можно выделить материал и цену. Фирменные чехлы Apple из кожи стоят дороже силиконовых из-за более премиального материала, но товарный вид они быстро утрачивают, поэтому лучше отдать предпочтение силиконовому варианту. Выполнены они одинаково хорошо и свою функцию успешно выполняют.
Плюсы и минусы
Кожаного чехла:
- + Приятный на ощупь.
- + Существуют вариации с карманами и «книжкой».
- - Большая цена по сравнению с конкурентом.
- - Повреждается.
- - Сложно ухаживать.
Силиконового чехла:
- + Стоит дешевле.
- + Хорошо выдерживает повреждения.
- + Легко ухаживать.
- - Менее приятен на ощупь.
- - Нет вариаций исполнения.
В супермаркете мобильных аксессуаров Wookie.UA вы сможете приобрести чехол на свой вкус, рассмотрев плюсы и минусы каждого. Магазин предлагает товары разной стоимости с бесплатной доставкой, поэтому любой сможет подобрать себе продукцию, исходя из своего бюджета.