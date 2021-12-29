Сколько будет стоить психологическая поддержка ваших сотрудников в 2022 году — исследование

В последнее время стало модно писать о том, как украинские работодатели заботятся о своих сотрудниках во время пандемии. А другие задаются вопросом, какой сервис выбрать и сколько это стоит?

По запросу своего клиента мы проанализировали всех участников украинского рынка и в результате осталось 4 серьезные структуры с опытными психологами (используют научно доказанные методы), именитыми клиентами и наличием сервиса. Этот обзор будет полезен всем кто задумывался о внедрении mental health программы в своей компании.

Сколько сотрудников пойдут к психологу?

Все компании дают разные данные об использовании их сервисов, от 3% до 20%. Согласитесь, разброс довольно ощутимый, особенно когда у вас штат N тысяч человек. Понятно, что количество обращений зависит от культуры в компании и от ментальности сотрудников, но 20% это показатель больше похож на США, где психотерапия является частью культуры.

Чтобы спрогнозировать спрос, обращаемся к свежей статистике по обращениям украинцев к психологу

91% никогда не обращались к психологу и не планируют

5% - обращаются редко

3% - иногда

Около 2% опрошенных делают это часто или постоянно

Получаем вероятность обращения в среднем 5%. Мы делали запрос под штат в 1000 человек, то есть за год 50 сотрудников используют сервис. Второй показатель это частота обращений на человека, кто-то сходит на 1 консультацию ради интереса, а другой решит свой запрос за 10 сеансов. Судя по кейсам аналогичных компаний в интернете, средняя частота составляет 5 консультаций/год, при условии что сеанс для работника бесплатный. Итого наш прогноз 250 консультаций в год и под это количество прикинем стоимость по всем провайдерам.

Стоимость терапии у украинских онлайн сервисов

rozumiu.com.ua - название и набор услуг совпадает с таким же сервисом из РФ, ponimau.com . Работает как и российский аналог по страховой модели, то есть оплата идет за каждого сотрудника/год и количество обращений безлимитное.

Нам сделали оффер, 790грн/в год за сотрудника.

На заметку: общаются только с HR, менеджеров по закупкам не воспринимают

Стоимость для 1000 человек*790 грн= 790.000грн/год или 28.832$/год по курсу 27.40 (07.12.2021) и безлимитные обращения к психологу.

Отчетность: в Excel один раз в 3 месяца

wellbeing.vision - сотрудничают только с юр лицами. Склоняют клиентов работать по страховой модели и нам предложили 3.5$/месяц за человека, в нашем случае это

1000*3.5= 3.500$/мес это 42.000$/год

Также они работают по модели оплаты за каждый сеанс, длительность 45 минут по цене 45$

Наш прогноз: 250*45$=11.250$

Отчетность: Excel один раз в месяц

goodo.pro - ориентированы на IT компании. Хотя наш клиент далек от IT, нам сделали предложение по страховой модели 190грн/месяц на человека при стандартной цене в 270грн/месяц, спасибо за скидку.

Страховая модель: 1000*190*12мес= 83.211$

Есть оплата за каждый сеанс, 990 грн.

Наш прогноз: 250*990= 247.500 грн/год или 9032$

Отчетность: Excel один раз в месяц

meclee.com работают с физическими и юридическими лицами. Алгоритм подбирает психолога и запись на сеанс без согласований с менеджерами. На сайте терапевты сами устанавливают цены, поэтому можно настроить сервис под себя от 500 до 2000 грн. Нам предложили установить одну цену на всех психологов, 900грн/60 минут.

Страховая модель отсутствует.

Наш прогноз: 250*900=225.000грн/год или 8211$

Отчетность: личный кабинет руководителя с дашбордом, обновляется онлайн.

Артем Федяшов