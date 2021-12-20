Выкуп авто: что нужно знать о популярной услуге

Чтобы быстро продать автомобиль, владельцы выставляют его на рынок самостоятельно по сниженной цене или обращаются в специализированные компании. Разберемся, как проводится Скуп Авто в Киеве и какие в нем есть нюансы.

Что такое автовыкуп

Выкуп – это быстрая покупка автомобиля коммерческой компанией, которая занимается перепродажей. Благодаря знанию всех сведений, касающихся технической части транспортных средств, и большому опыту работы в своей сфере, специалистам не составляет труда определить адекватную цену предложения.

Клиенты компаний-скупщиков – водители, которые попали в ДТП и те, кто в связи с непредвиденными обстоятельствами нуждаются в быстрых деньгах. Конечно, можно попытаться продать машину самостоятельно, однако, чтобы заключить сделку, приходится вести переговоры и проводить показы потенциальным покупателям. Гарантии, что в конце концов продажа состоится, нет.

Быстро получить реальные деньги можно практически за любую технику. Компании, предоставляющие услуги подобного рода, также выкупают:

мотоциклы;

грузовые машины;

технику для строительных работ.

Чтобы быть уверенным действительно ли покупатель предлагает нормальную цену, проверьте авто в диагностическом центре. Информация, которую предоставят специалисты, даст уверенность в правильности своих действий.

Какое авто можно продать

Скупщики покупают целые и сильно поврежденные после аварии транспортные средства, причем не имеет значение есть на них право собственности или они в залоге. Главные преимущества – скорость оформления и отсутствие каких-либо рисков, недостаток – не слишком выгодная цена для продавца.

Реализовать самостоятельно битую машину трудно, а порой даже невозможно. Компании же выкупают их, реставрируют и перепродают по более выгодной цене. Если же средство не подлежит ремонту, его разбирают на запчасти.

За машину, не подлежащую восстановлению, можно выручить минимальную сумму. Некоторые предложения выкупаются не дороже металлолома. Мало какого продавца удовлетворяет денежная сумма, но выручить больше в большинстве случаев не удается. К тому же, компания сама заказывает и оплачивает эвакуатор. Все что требуется от продавца – получить вознаграждение.

Услуга выкупа авто после ДТП проводится следующим образом:

Клиент подает заявку. Определяется дата и время встречи. Работник фирмы приезжает для оценки. Если возникают спорные или непонятные моменты, обе стороны вместе с автомобилем отправляются на СТО. Продавец может принять цену или взять время на обдумывание. Подписываются документы. Деньги передаются сразу после проставления подписей. Как правило, вся процедура занимает 2-4 часа.

Если речь идет о выкупе кредитных авто, в процессе участвует сотрудник банка, который предоставил деньги в долг. Предварительное соглашение о купле-продаже авто подписывается после выяснения у представителя финансовой организации, какую сумму должен продавец.

Деньги перечисляются в банк для погашения обязательства. Расчет ведется по безналу или наличными. В последнем случае менеджер самостоятельно платит средства в кассу. В силу небольшого вознаграждения избавиться от задолженности таким способом удается далеко не всем.

Выкуп автомобиля – полезная услуга для тех, кто не хочет тратить время на самостоятельную продажу средства передвижения. Специалисты компании-скупщика оценивают предложение, организовывают транспортировку и выплачивают деньги спустя несколько часов после заключения договора.