Холодильное оборудование для общепита: основные категории

Холодильное оборудование – одно из основных требований работы любого заведения общественного питания, от небольшой точки "быстрой еды" до фешенебельного ресторана. Холодильники, шкафы, лари и витрины, поддерживающие нужную температуру, устанавливаются в цехах по производству еды, кухнях, кондитерских, кафе, барах, столовых и так далее. Получить подробную информацию о холодильном оборудовании, посмотреть каталог и заказать нужные вам позиции вы можете на сайте профильного поставщика https://www.enjoy-trade.com.ua/ .

Витрины

Начнем с оборудования, которое знакомо не только специалистам, но и простым потребителям – это всевозможные витрины. Их наиболее яркий представитель – горизонтальные напольные витрины, которые есть в любом магазине, торгующей кисломолочной, колбасной и прочей скоропортящейся продукцией.

Есть и вертикальные витрины с несколькими рядами полочек. Обычно они монтируются у стены. Такое оборудование вы могли видеть в супермаркетах в молочных отделах.

Но есть и специализированные витрины. Например, для суши или кондитерской продукции. Их основное отличие – освещение и хороший обзор выставляемой продукции, которая должна не просто сохранить свое качество, но и выглядеть привлекательно с любого угла обзора. Здесь вы можете узнать о них подробнее: https://www.enjoy-trade.com.ua/holodilnoe/konditerskie-vitriny.

Морозильное оборудование

Если универсальные витрины работают в относительно небольшом диапазоне температур, в том числе в небольшом "плюсе", то морозильные витрины, столы и лари работают с «минусом». Их главная задача – не просто сохранять продукты, а сохранять их долгое время.

Есть морозильное оборудование с непрозрачными дверцами (шкафы, лари), есть то, которое позволяет потребителям оценить то, что лежит внутри (морозильные витрины, лари для мороженого и полуфабрикатов). Первые обычно ставят на кухнях в ресторанах и кафе, вторые – в магазинах и супермаркетах.

Аппараты шоковой заморозки тоже можно отнести к морозильному оборудованию, которое работает с экстремально низкими температурами.

Узкая специализация

Отдельная категория морозильного оборудования – оборудование с узкой специализацией. Например, холодильные шкафы для созревания продуктов, сыра и мяса, шкафы для вина, аппараты для хранения и выдачи мороженого.

В категории общепита есть еще, к примеру, саладетты – специальные шкафы-витрины, которые ставят в столовых с раздачей или шведским столом.