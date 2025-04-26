39-ті роковини аварії на ЧАЕС: Галущенко заявив про важливість повного контролю України над усіма ядерними об'єктами

26 квітня Україна вшановує 39-ті роковини Чорнобильської катастрофи – найбільшої техногенної аварії в історії людства. Міністр енергетики Герман Галущенко у своїй заяві наголосив, що трагедія стала наслідком "небезпечних маніпуляцій з реактором за вказівками Москви, злочинної недбалості та спроб приховати правду".

Про це він написав у Facebook.

"У річницю катастрофи вшановуємо пам’ять героїв-ліквідаторів та тих, хто у 2022 році під час російської окупації запобіг другій катастрофі. Дякуємо працівникам ЧАЕС, Чорнобильської зони відчуження та інших об'єктів атомної енергетики за професійну роботу у надскладних умовах", - зазначив Галущенко.

Міністр наголосив на тому, що світ має пам'ятати "нелюдську суть комуністичного режиму СРСР" як головного винуватця трагедії. Він підкреслив, що Росія й сьогодні продовжує "ядерний терор", захопивши та пограбувавши Чорнобильську АЕС, а також окупувавши Запорізьку АЕС.

"Глобальна ядерна безпека можлива лише за умови повного контролю України над усіма ядерними об'єктами на своїй території!" – заявив він.

Чорнобильська трагедія

26 квітня 1986 року о 01:23 за київським часом на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції стався потужний хімічний вибух, який призвів до руйнування частини реакторного блоку та машинного залу. Аварія призвела до фатальних наслідків. Радіоактивному забрудненню зазнали значні території України, Білорусі, Росії та багатьох країн Європи.

Після аварії радянська влада приховувала правду і зволікала з евакуацією, піддавши мільйони людей впливу радіації.

Катастрофа призвела до численних людських жертв (як безпосередньо під час аварії, так і внаслідок довготривалого впливу радіації), екологічного забруднення та соціально-економічних наслідків, включаючи евакуацію сотень тисяч людей із зони відчуження.

Понад 8,5 млн людей отримали значні дози опромінення. Пів мільйона з них померли від болісних наслідків радіації. За різними оцінками, кількість ліквідаторів, які померли від наслідків аварії, може сягати десятків тисяч.

Нагадаємо, Росіяни завдали удару по саркофагу ЧАЕС, російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив 14 лютого в укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції.