У Чорнобилі ввели в експлуатацію нову сонячну електростанцію

У зоні відчуження Чорнобильської АЕС завершено будівництво нового об’єкта відновлюваної енергетики — фотоелектричної станції. Проєкт, вартістю понад 30 мільйонів гривень, стартував ще у 2019 році, однак був призупинений після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомила прес-служба Міндовкілля.

Восени 2024 року роботи було відновлено, і наразі станція повністю готова до експлуатації.

Урочисте відкриття відбулося за участі міністерки захисту довкілля та природних ресурсів Світлани Гринчук, посла Іспанії в Україні Рікардо Лопеса-Аранди Хаги, секретаря РНБО Олександра Литвиненка та голови ДАЗВ Григорія Іщенка.

Об’єкт включає 2244 монокристалічні сонячні модулі, розміщені на площі 13 тисяч квадратних метрів. Електростанція підключена до об’єднаної енергосистеми України.

Будівництво профінансовано за рахунок коштів, наданих урядом Іспанії в межах виконання міжнародних зобов’язань за Кіотським протоколом щодо обмеження викидів парникових газів.

Під час візиту Гринчук також ознайомилася з новітньою автоматизованою системою контролю за нерозповсюдженням радіоактивних забруднень, реалізованою за підтримки ЄС. Система модернізує контрольні пункти доступу, зокрема радіометри, які були пошкоджені під час окупації Чорнобильської зони.

Крім того, міністерка оглянула пошкодження Арки над об’єктом "Укриття" (НБК), завдані внаслідок російських атак. Наразі тривають роботи з оцінки збитків, розробки планів відновлення та пошуку оптимальних технічних рішень.

Росіяни завдали удару по саркофагу ЧАЕС

Російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив 14 лютого в укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції.

16 лютого представники Міжнародного агентства з атомної енергетики оглянули укриття Чорнобильської АЕС. Під час обходу група МАГАТЕ зафіксувала, що внаслідок дронової атаки постраждали зовнішня і внутрішня оболонка арки. Там утворився отвір діаметром приблизно 6 метрів, також пошкоджене деяке обладнання та електричні кабелі. Проте опорні балки не зазнали значних пошкоджень. Представники МАГАТЕ підтвердили повідомлення української влади, що рівень радіації на місці не змінився.

Зауважимо, будівництво нового безпечного конфайнменту над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС було завершено у 2016 році. Для цього свої зусилля разом з Україною об'єднали 45 країн-донорів, які зібрали більше 1,6 мільярда євро. До роботи над проєктом було залучено 10 тисяч працівників із 40 країн світу.